En la semana que pasó, Javier Milei no solo fue noticia por la multiplicidad de denuncias por la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, sino que también por las revelaciones del libro "El loco", de Juan Luis González. Uno de los capítulos da cuenta que el candidato a presidente contrató a una "medium" para establecer contacto con Conan, su perro fallecido, con el que el economista asegura tener conexión y hasta cree en que reencarnó en otro de sus perros.

La mujer detrás de las comunicaciones de Milei y su perro se llama Celia Melamed.

En un informe del programa Periodismo Para Todos (El Trece) apareció para contar cuál es su trabajo, aunque sin dar detalles de su vínculo con Milei. "Soy comunicadora de animales, lo que hago es establecer conexión con el animal de corazón a corazón", manifestó la mujer.

En defensa de Milei

En el informe que apareció en TV este domingo, la "medium" del líder de La Libertad Avanza dijo que por medio de esa conexión "se puede percibir, sentir las emociones del animal, lo que siente físicamente, imágenes mentales, olores, sensaciones, y eso lo convierto en palabras y así le traduzco a la persona que está a cargo del animal lo que está comunicando".

Según contó González, Milei contactó a la medium en el año 2017, cuando la salud de su perro Conan empezó a desmejorar fuertemente. "A los perros los tiene divididos como si fuera un Gabinete", contó González, autor del libro sobre Milei.

Y, en esa línea, agregó: "Él cree que Conan, el que murió, reencarnó en uno de los clones y lo ayuda, lo cito textualmente, con la estrategia general. Después está Murray que le da ideas de economía, Lucas es el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores".

En la noche del domingo, Lanata le dedicó su programa a Milei y luego de los informes se tomó un tiempo para editorializar acerca del candidato de La Libertad Avanza.

"Los políticos están cada vez más lejos de la gente, no caminan por la calle, no abren la ventanilla del auto, los legisladores sesionan cuatro veces en el año, se reeligen las veces que quieren y muy pocas veces cumplen lo que prometen", arrancó.

Seguídamente opinó que "la casta existe" como dice Milei, quien para él esa consigna lo hizo crecer. "En una democracia armar un partido político no es cualquier cosa. Aunque muchas veces los sellos de los partidos se venden, un partido no es un grupo de amigos sin ninguna norma. Hay reglas que seguir. No se pueden vender los cargos. Los cargos se ganan con el voto", enfatizó.

Respecto de las denuncias por la supuesta venta de candidaturas en el espacio libertario, Lanata sostuvo que no se trata de "casos aislados" y se preguntó al aire en su programa "¿a dónde va a parar ese dinero? ¿Solo se usa para financiar la campaña? ¿Le cierran los números personales a Milei?".

"El financiamiento de la campaña está regulado por ley. No es que se puede hacer cualquier cosa. Los aportes tienen que ser en blanco", explicó el periodista previamente.

La respuesta de Milei: "Me descubrieron"

Mientras se emitía el programa, el economista publicó un tweet a modo de respuesta. "Me descubrieron", escribió en la red social.

"Quiero confesar que todo lo que dicen de mi es cierto. Vivo en un country. Tengo perros. Cobro por mi trabajo y no le pago la campaña a nadie". agrergó.