Martín Lousteau: “Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el Mileimacrismo”

El senador Martín Lousteau (UCR) reiteró este jueves que el aval que le dio Patricia Bullrich a Javier Milei le dio "vergüenza ajena y propia" y, sobre el expresidente Mauricio Macri, dijo que “fundó el Mileimacrismo”, “para que no le disputaran el liderazgo”, algo que definió como una “estafa y una traición”. También informó que se enteró del apoyo que brindaría el partido a La Libertad Avanza sobre la marcha y advirtió que, en caso de que el jefe de Gobierno porteño electo decida apoyar también a Milei en el balotaje, se rompería la coalición en la Ciudad.

“Mauricio Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el Macrimileísmo o el Mileimacrismo”, esbozó el senador radical y aseguró que el expresidente rompió la coalición que él mismo creó: “Se fue a otro espacio político”. Para Lousteau, la conferencia de prensa en la que la excandidata expresó su apoyo al presidenciable libertario se trató de “una estafa y una traición a todo lo que se dijo en la campaña y lo que JxC aspira a representar”. “Todo lo que dijimos resulta que, por el capricho de un par de personas, no vale. Y todo lo que nos comprometimos a hacer si ganábamos, pero también lo que nos comprometimos a pelear, si perdíamos, hay gente que piensa que no hay que hacerlo”, añadió.

En entrevista con Luis Novaresio en LN+, Lousteau reveló que no fue informado sobre el anuncio de Bullrich y comentó: “Me enteré en ese mismo momento. Hubo rumores en la mañana. Llamé y escribí a Patricia y no me contestó. Hablé con Horacio, que me dijo que sí, que iba a haber una conferencia de prensa en la que iban a hablar a título personal”. Sin embargo, como “lo primero que dijeron fue ‘estamos acá como fórmula que representamos seis millones de votos’”, el senador afirma que Bullrich y Macri “dejaron de hablar a título personal”.

Lousteau acusó a Macri de estar “centrado en sí mismo” y de pensar a la política como si fuese “un partido de fútbol”

En ese sentido, Lousteau argumentó: “¿Qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Si Horacio y Gerardo Morales se hubieran sentado y hubieran dicho ‘nosotros representamos 2,7 millones de votos y entonces nos vamos, por ejemplo, con Sergio Massa’. Todos hubieran dicho ‘se fueron de Juntos por el Cambio’”, razonó. “Esto es exactamente igual, se fueron”, insistió, y afirmó que se trató de una postura intencional planificada por Mauricio Macri: “Tiene un componente de autoritarismo porque no acepta las reglas de una coalición”, opinó.

Luego, añadió: “Patricia Bullrich puso la cara, pero Macri, que sabemos que está detrás, ni siquiera se animó a decir lo que piensa. Yo además creo que si las cosas no salen como él quiere muy probablemente se vaya de este país, entonces está jugando con cosas que no tienen repuesto y que a él no le van a afectar”. Lousteau acusó a Macri de estar “centrado en sí mismo” y de pensar a la política como si fuese “un partido de fútbol” y reconoció que la conferencia de prensa le dio más vergüenza que el resultado electoral del domingo 22.

Patricia Bullrich dijo que le parece "infantil" que la quieran "echar" de JxC: "Les gané a todos"

“Macri podría haber pedido una reunión del PRO, reunirse, establecer una postura institucional y, si la postura institucional no le gustaba, decir ‘acepto lo que dice mi partido y la coalición, pero yo personalmente lo voy a votar a Milei'", postuló el vicepresidente segundo de la UCR nacional. “Con el diario de hoy uno ve lo que hizo Macri durante todo este tiempo: para que no le disputaran el liderazgo en el PRO, tensionó mucho la primaria de un modo que a nuestro votante lo asustó y por eso a JxC no le fue bien. Se la pasó elogiando a Milei, inclusive el día de las PASO”, criticó.

Por último, Lousteau informó que no participará del gobierno porteño y advirtió que si Jorge Macri, quien este miércoles se negó a definir una inclinación por alguno de los candidatos que irán al balotaje nacional, llegase a apoyar a Javier Milei y “repite eso institucionalmente, rompe Juntos por el Cambio en la Ciudad”. El senador pidió que no se llegue a esa instancia, dado que “Juntos por el Cambio viene gobernando y puede hacer, con miradas distintas, muchas más cosas”.

Las opiniones de Lousteau sobre Milei

Para Martín Lousteau, “Milei es un demagogo extremista de derecha que niega cosas básicas y que no tiene conciencia de las cosas que dice. Además de negar el cambio climático y los derechos de los demás, rompe el modo de convivencia por la forma que trata a los que piensan diferente”. Al ser consultado por ese punto, el radical ahondó que, en caso de llegar a la Casa Rosada, el libertario “va a señalar con el dedo a aquellos que crea que son su obstáculo, porque no lo vota o se manifiesta distinto”.

“Creo que en su naturaleza es violento y que un líder violento incita a la violencia hacia abajo. Lo vemos a veces en el estado de ánimo de hoy”, advirtió el radical y profundizó: “Es una persona que, por sus características psicológicas, tiene muy poca resistencia a la frustración y cuando se frustra deriva en violento”. Lousteau comparó a Milei con Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero advirtió que “Argentina es mucho más frágil” institucionalmente, por lo que expresó preocupación.

Sobre el electorado de La Libertad Avanza, el senador postuló: “Les deseo fervientemente a esos jóvenes que sus deseos no se cumplan”. Por último, sobre su propia voluntad de voto para el balotaje entre Sergio Massa —a quien criticó como ministro de Economía y expuso que no imagina un futuro distinto con él como presidente— y Javier Milei, Lousteau reivindicó el voto en blanco y afirmó: “No sé bien qué voy a hacer. Eso es un tema del ámbito personal", pero prometió ser oposición "a cualquiera de los dos”.

