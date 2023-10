El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, habló este jueves sobre los resultados electorales, el apoyo que recibió esta semana de Juntos por el Cambio, sobre la salida del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y protagonizó un extraño momento de tensión luego de enojarse porque había ruido en el estudio de televisión donde lo entrevistaron.

Al ser consultado por los casi 30 puntos que obtuvo el domingo en las urnas, quedando casi siete puntos por debajo del oficialista Sergio Massa, Milei indicó que "no se puede perder el tiempo llorando, salís a la cancha y ganás o perdés". En entrevista con A24, adelantó que "va a haber convergencia hacia una nueva expresión que defiende las ideas de la libertad" y, respecto del acercamiento de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Patricia Bullrich, Milei aclaró: "No me condicionaron en nada".

"No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional", indicó respecto al encuentro que mantuvo el martes por la noche con Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, quien hizo de "mediador" y "ayudó a limar asperezas". Milei respondió que Bullrich “no le metió ruido interno” y criticó al sector radical que se distanció de JxC, al que definió como “tres trasnochados que lo único que hacen es tirar piedras desde la tribuna a los propios”.

La polémica metáfora de Milei: "Mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas"

También respondió a quienes lo calificaron como "un salto al vacío": "El salto vacío es continuar con lo mismo. El salto al vacío lo hacen los tibios. El peor lugar de los infiernos es para el que mantiene la neutralidad en la inmoralidad". Además, presumió las métricas de una publicación que realizó en sus redes sociales, con un dibujo hecho con inteligencia artificial de un león abrazado a un pato, y lanzó: “Mientras miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas”.

Durante la mañana del jueves se conoció un comunicado del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, quien abandonó las filas de La Libertad Avanza y le retiró un apoyo clave a Javier Milei, molesto por el acuerdo político alcanzado entre el líder libertario y los dirigentes del PRO. Al respecto, el candidato presidencial expresó: "Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo. Si ahora lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio, no sé, me llama un poco la atención. Si es necesario hablaré con él y veré por qué".

Asimismo, sobre la falta de fiscales partidarios en las elecciones generales, cuestionó: "Si no podemos defender los votos, ¿queremos gobernar? Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio, las cosas no cambian desde tres puteadas en la cuenta de Twitter", reclamó. A pesar de ello, luego señaló que "estamos haciendo un upgrade sobre la fiscalización y si necesitamos ayuda la pediremos" y afirmó que "estamos tranquilos, estamos viendo una reconfiguración del mapa político".

El tenso momento de Milei con los trabajadores del canal

En la misma entrevista televisiva conducida por Esteban Trebucq, el candidato presidencial se enojó por los ruidos detrás de cámara y advirtió: "Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente". Al finalizar su nota, sin notar que su micrófono continuaba encendido, siguió reclamándole al trabajador del canal: “No podés hablar tanto”, insistió.

El liberal estaba explicando sus ideas, hasta que le pidió al conductor que pusiera fin a los "murmullos" de fondo, ya que no se podía concentrar. "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", sugirió el economista, visiblemente alterado.

Milei agregó: "Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando".

Frente a su enojo, Trebucq, que pidió silencio, le indicó que después de la entrevista le iba a explicar qué estaba pasando detrás de cámara: "Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que hablan demasiado. Es muy difícil, temas tan complejos, con murmullos en el oído", continuó.

"No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en todo esto", insistió. "Espero que haya quedado bien explicado. Creo que hice un buen esfuerzo a pesar del ruido", sintetizó. Sin embargo, al finalizar su entrevista, el candidato a presidente no supo que su micrófono continuaba abierto y espetó: “No podés hablar tanto. Me taladraste el oído, hablando, hablando, hablando, ¿sabés lo difícil que es?”.

ML / ED