"A las puertas de una híper": la oposición chicaneó a Sergio Massa por la inflación de septiembre

La inflación de 12,7% de septiembre fue la más alta en más de 32 años y cerró momentáneamente la grieta: todo el arco opositor salió con los tapones de punta contra la gestión económica de Sergio Massa y gobierno del Frente de Todos.

Impactado por la devaluación poselectoral de 22%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró por segundo mes al hilo un incremento que no se observaba desde febrero de 1991, meses antes de que entrara en vigencia la Convertibilidad, cuando arrojó una variación intermensual de 27%.

Las críticas de JxC a Massa por la inflación

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apeló a sus redes sociales para hacerse eco del 138,3% interanual y, de paso, chicanear a su contendiente por el oficialismo.

"El ministro de Economía nos deja tierra arrasada con su incompetencia. La inflación mensual sigue subiendo. En septiembre fue de 12,7 % y ya acumula 138,3 % en un año. Nosotros tenemos un equipo sólido, un plan desarrollado por decenas de economistas y mayorías en el Congreso para ordenar la economía. Vamos por un país ordenado", tuiteó en tono electoralista.

Su compañero de forma, Luis Petri, consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al noveno mes del año "no es un número más, esto significa que todos los días tu sueldo vale menos".

"Los argentinos estamos desamparados, el Presidente no ejerce y el Ministro de Economía sigue en campaña, con planes platita para tapar el pozo con puro humo. Vamos a terminar de una vez y para siempre con la Argentina de la improvisación", exclamó.

En esa misma línea argumental opinó el postulante a diputado nacional del Pro, Cristian Ritondo: "El plan platita electoral solo trajo otro récord de inflación y pobreza. Al caos del kirchnerismo se le responde con orden, seriedad y equipos preparados para gobernar de verdad".

El dato de inflación propició la reaparición en escena de Horacio Rodríguez Larreta, que abandonó el ostracismo político para disparar munición gruesa contra la coalición gobernante.

"Esto no es solo un número: es vivir con incertidumbre y angustia. Son millones de familias que no llegan a fin de mes, jubilados que hacen malabares, emprendedores y comerciantes que no pueden planificar su trabajo", declaró el jefe de Gobierno porteño y aprovechó para respaldar a Bullrich a 10 días de las elecciones presidenciales.

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sumó a la ola amarilla de críticas con una chicana directa contra el titular del Palacio de Hacienda. "Hoy la inflación mensual es de 12,7% y acumula 103,2% en lo que va del año. Hace solo un mes Massa decía que venían 'dos o tres meses muy buenos'. Seguimos esperando", lanzó.

Inflación: los libertarios, la izquierda y Schiaretti cuestionaron al Gobierno

Por su parte, el candidato a ocupar la Jefatura de Gobierno de CABA por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, calificó el 12,7% de septiembre como "un desastre". "En solo 9 meses, el kirchnerismo se encargó de superar el 100% de inflación y acumular 138,3% interanualmente. Literalmente destruyeron la economía. Ya no se puede negar que estamos a las puertas de una hiperinflación", alertó.

Desde la otra punta del arco ideológico, la candidata presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, indicó que ante la "inflación feroz contra los bolsillos de las familias, no hay discurso del Ministro Massa que pueda tapar esto".

Al mismo tiempo, la diputada nacional arremetió contra Javier Milei y el referente económico de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, al plantear que "echan más leña al fuego porque juegan para el poder económico más concentrado".

Un camino similar adoptó su compañero de tándem, Nicolás del Caño: "La inflación de 12,7 en septiembre confirma el golpe brutal a los salarios y jubilaciones. El Massa candidato te promete defender el ingreso de los trabajadores, mientras el Massa ministro te empobrece cada día más".

Quien también aportó su perspectiva crítica fue el gobernador de Córdoba y aspirante al sillón de Rivadavia, Juan Schiaretti. "¡Hágase cargo ministro Massa! 12,7% fue la inflación nacional de septiembre, y lo peor: en el bimestre agosto-septiembre alimentos y bebidas aumentó 32,13%", comenzó diciendo.

Y cerró: "Estos son los números que duelen porque golpean una vez más el bolsillo de nuestra gente. Son la expresión del fracaso del ministro de economía Sergio Massa, que le echó más nafta al fuego con medidas electoralistas para sacar un voto más y que no tienen ningún efecto porque se las come el mismo aumento de precios".

MFN / Gi