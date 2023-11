Massa cree que aisló a Schiaretti y metió una cuña fuerte en el peronismo de Córdoba

Sergio Massa está convencido que cumplió el objetivo en su “gira cordobesa”. Antes de subirse al avión que lo llevó a Santa Fe el martes por la tarde fue explícito al hablar con los dirigentes locales que lo acompañaron a lo largo de un día y medio. “Excelente”, fue el calificativo que utilizó el ministro de Economía al hacer un resumen de su paso por la provincia más hostil que ha enfrentado en toda la campaña electoral.



Lo más importante es que considera que dejó en un segundo plano los fuertes embates de Juan Schiaretti y su círculo íntimo (Alejandra Vigo y Carlos Gutiérrez) de tratar de vincularlo con el kirchnerismo. Un dirigente que se reunió con Massa luego del acto en el club General Paz Juniors fue lapidario en su comentario: “Schiaretti y Vigo se quedaron solos gritando contra Massa”.



Hacia el fin de semana, en el massismo tomaron nota de un trabajo realizado por Giacobbe Opinión Pública que indica que el 59.6% de los encuestados indica que Sergio Massa es lo mismo que el kirchnerismo. Pero el 38.4% cree que “es algo distinto”. “Massa logró en muy buena medida despegarse”, dice Giacobbe.



“Cruzando estos datos con el escenario electoral no proyectado, encontramos más datos: entre los votantes del ministro (43.3%) casi 36% cree que ‘es algo distinto’ contra casi 7% que cree que ‘es lo mismo’. El votante propio, incluso el cristinista, compró el argumento. Sorprendente”, completa en su informe Giacobbe.



En la estudiada puesta en escena de ‘neutralidad’ del cordobessismo, que incluyó un tuit del gobernador electo Martín Llaryora apoyando la crítica de Schiaretti al kirchnerismo por avanzar contra la Corte Suprema, los massistas percibieron que lograron meter una cuña entre los dos principales dirigentes que tiene el peronismo cordobés.



No esperan ninguna manifestación pública de Llaryora, pero reconocen que después del acto del día lunes, fueron varios los dirigentes que se comunicaron para anunciar su apoyo. A eso le suman los apoyos explícitos que tuvieron algunos dirigentes cercanos a Llaryora como Marcos Vázquez, jefe del bloque cordobesista en el Concejo Deliberante y el actual secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad, Juan Domingo Viola. En el funcionario ponen especial atención en el entorno de Massa.



“El posteo de Viola es muy fuerte. Es todo lo que siempre ha dicho Schiaretti y los valores con los que se ha identificado. Y ahora, si bien no se manifestó a favor de Milei, al pegarle a Massa de alguna manera apoya a este personaje”, señalan.



Viola sostuvo en X: “Apoyar a Milei es reabrir discusiones que Argentina, con 40 años de democracia ininterrumpida, ya tiene saldadas. Como lo son el avance que significó la reforma universitaria, el derecho a la educación y a la salud pública y la importancia que tiene el desarrollo científico para el crecimiento de nuestra Nación. Desde el peronismo, hasta ahora, no hemos podido desarrollar una propuesta superadora al kirchnerismo que contenga a todos los argentinos. Por eso no puedo votar una propuesta que atenta contra el federalismo y el sistema previsional solidario que protege a nuestros jubilados”.



¿Qué pasó en el medio para que Schiaretti le pegue tan duro a Massa? “Es real el enojo del gobernador, no está sobreactuando. Todo se explica porque Sergio empezó a tocar los temas de su agenda y él se está yendo del poder”, sostienen las fuentes consultadas.

El factor Córdoba. Aunque muchos aseguran que la estrategia de Massa en Córdoba no fue buena porque buscó dividir al peronismo, en el búnker del candidato de Unión por la Patria hacen cuentas y ven que la realidad es bastante mejor que respecto a la primera vuelta e infinitamente superior a lo que sucedió en las PASO. “Cuando competimos con Grabois la estructura fue cero. En primera vuelta contamos con el apoyo de parte de la dirigencia y duplicamos la cantidad de votos. Ahora, tenemos el doble de estructura”, dicen.

Ese crecimiento sostenido, más todo lo que se avanzó en la semana que pasó es lo que les permite vislumbrar que podrían superar el 30% de los votos en este distrito.



La última encuesta que se conoció fue de la consultora CB y lo da ganador a Milei por un amplio margen: 75 a 25. Sin embargo, Massa y su equipo confían en recuperar algunos puntos aquí y crecer fuerte en Buenos Aires (donde Milei fue tercero en las PASO y en la primera vuelta) para lograr torcer la votación a su favor.



En ese sentido, consideran que el debate va a ser clave y que tendrá una influencia decisiva, “como no ocurrió nunca hasta ahora en el país”. La confianza es tal, que los dirigentes cordobeses no dudan en afirmar que Massa “se lo va a comer”, señalan.



¿Seguirán los dardos de Schiaretti contra Massa? “Sí, sin dudas. Hay que entender que Schiaretti se va en un mes, más allá de que buscará seguir siendo un jugador de peso en el peronismo nacional. Hasta el 10 de diciembre manda él. Pero los dirigentes saben que en treinta días tienen que empezar a tratar con Martín (Llaryora) por lo que no habrá muchas manifestaciones, pero los contactos con Massa están y se van a profundizar esta semana”, acotan.