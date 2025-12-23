Carlos Paz quedó afuera del ranking de los destinos más elegidos para vacacionar

La llegada del verano reactivó con fuerza la búsqueda de alquileres temporales de casas y departamentos en los principales destinos turísticos del país, pero con una ausencia llamativa en el ranking nacional. Según un estudio de Mercado Libre Inmuebles, realizado a partir de las consultas registradas en su plataforma durante los últimos meses de 2025, Villa Carlos Paz quedó fuera del listado de los cinco destinos más buscados para vacacionar, que es encabezado por Mar del Plata y dominado por otras localidades tradicionales de la Costa Atlántica.

Los cinco destinos más elegidos para el próximo verano son:

Mar del Plata Pinamar la Capital Federal Villa Gesell Tigre

El top 10 se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas, consolidando el predominio de la provincia de Buenos Aires en las preferencias de los viajeros.

De acuerdo al informe, la demanda de alquileres temporarios mostró un crecimiento significativo hacia el cierre del año. Las búsquedas de casas y departamentos aumentaron casi un 50% durante los meses de octubre y noviembre en comparación con el promedio del resto de 2025, un dato que refleja la anticipación con la que los usuarios comenzaron a planificar sus vacaciones de verano.

Recomendaciones para las estafas

En paralelo al aumento de la demanda, desde Mercado Libre Inmuebles advirtieron sobre los riesgos asociados a las estafas en temporada alta y difundieron una serie de recomendaciones para alquilar de manera segura. Entre los principales consejos se destacan la utilización de plataformas oficiales y reconocidas, la desconfianza ante precios excesivamente bajos en redes sociales, la verificación de la identidad del anunciante y la ubicación del inmueble, y la realización de pagos únicamente a través de canales seguros.