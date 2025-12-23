Sin casos locales, pero con alerta activa: el escenario de la gripe H3N2 en Córdoba

Mientras la gripe H3N2 genera alertas sanitarias en Europa y ya se notificaron casos importados en Argentina, el Ministerio de Salud de Córdoba aseguró que no existe circulación local confirmada de esa cepa en la provincia. La aclaración fue realizada por autoridades epidemiológicas provinciales, que remarcaron que el seguimiento actual es preventivo y orientado a anticipar escenarios para los próximos meses.

9 de cada 10 estudiantes alcanzan niveles esperados de lectura: "No comprende a todos lo estudiantes"

En declaraciones a Cadena 3, la directora de Epidemiología de Córdoba, María Eugenia Vittori, explicó que los casos detectados en el país no implican transmisión comunitaria. “No hay circulación local de H3N2”, señaló, y agregó que la vigilancia responde a la evolución de la gripe en el hemisferio norte y a los modelos de proyección sanitaria.

Qué es la H3N2 y cómo se previene

La funcionaria aclaró que la H3N2 forma parte de los virus de la gripe estacional y que su nivel de contagio no es comparable con el del COVID-19. “Las medidas para prevenir el contagio son las mismas que para cualquier tipo de gripe”, indicó, y recordó que las medidas de cuidado son conocidas: ambientes ventilados, higiene frecuente de manos, uso de pañuelos descartables y etiqueta respiratoria.

Tarifas de luz y gas en Córdoba: en 2026 casi la mitad de los hogares pagará el costo pleno sin subsidios

Desde la cartera sanitaria provincial precisaron que la campaña antigripal vigente alcanza a niños pequeños, personas gestantes, puérperas, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo, quienes pueden acceder a la vacuna de forma gratuita en los vacunatorios públicos.