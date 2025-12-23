El TSJ y el Colegio de Abogados de Córdoba firmaron un acuerdo para aplicar la IA en el Derecho

El Colegio de Abogados de Córdoba firmó un convenio de cooperación específico con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el primero de esas características en Argentina, para “desarrollar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al Derecho”.

El convenio, firmado este lunes en la sede del Colegio, “prevé la remisión de jurisprudencia del Poder Judicial de Córdoba, debidamente anonimizada, para su tratamiento mediante sistemas de IA”, según informó la entidad.

Esto “permitirá el desarrollo y consolidación de LEGAL IA, el buscador avanzado de jurisprudencia del Colegio, orientado a fortalecer el acceso a la información jurídica, el análisis jurisprudencial y la práctica profesional”.

“Hoy firmamos un convenio que estamos absolutamente convencidos de que va a marcar un antes y un después, cuando ya esté en ejecución, en la historia de nuestro ejercicio profesional. Este tipo de convenios no existían. Es la primera vez que se hace en el país y estamos innovando en esta materia”, sostuvo Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba.

“Representa un intercambio de jurisprudencia respecto del Boletín Judicial para que el Colegio desarrolle su herramienta de inteligencia artificial para todo el ejercicio profesional”, agregó.

“Aspiramos a que, con todas las condiciones de resguardo y seguridad que corresponden, el día de mañana podamos tener toda la jurisprudencia del Poder Judicial a disposición, especialmente cuidando la anonimización de los datos”, aclaró Bittar.

“Los designios del destino han hecho que celebremos el centenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia y los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba, en esta búsqueda o en este objetivo que creo con absoluta convicción que es común: el mejoramiento del servicio de justicia”, expresó Luis Angulo, presidente del TSJ.

Y luego analizó: “El servicio de justicia implica acercar las instituciones a las necesidades de la gente, a las necesidades de los justiciables, y en este caso también el servicio a los abogados. Es un beneficio recíproco para el Poder Judicial y, por supuesto, para los justiciables, para tener una justicia más eficaz”.

“Acordamos abrir espacios de diálogo y de articulación, un trabajo conjunto que permitiera avanzar en acciones concretas tendientes a este objetivo de mejorar el servicio de justicia, respetando el ámbito de nuestras respectivas competencias”, finalizó Angulo.

“La jurisprudencia que se le va a suministrar al Colegio tiene la calidad del anonimato y un valor jurídico relevante. Va a ser muy bueno el ida y vuelta para ver cómo ese material puede ser trabajado con un programa de inteligencia artificial que está desarrollando el Colegio”, explicó la vocal del TSJ Aída Tarditti.

La iniciativa comenzará a aplicarse en el fuero laboral, “con proyección de ampliación progresiva a otros fueros”, señalaron desde el Colegio de Abogados.

