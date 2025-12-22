La lucha de Franco Saillén y Sergio Fittipaldi por el Soelsac motivó el ataque en el que murió Gabriela Pérez

El ataque armado ocurrido el mediodía del 9 de septiembre de 2023 en el Club Yapeyú donde una bala mató a Gabriela Pérez fue la crónica de una muerte anunciada.

El requerimiento de elevación a juicio de la fiscal Silvana Fernández contra el hermano de la víctima, Gustavo Herrera y Ezequiel Vallejos, parece ser un primer capítulo de una serie que promete continuar.

Según la descripción de la fiscal, aquel 9 de septiembre actuó una “maquinaria de asedio”, cuyo trasfondo es una violenta interna gremial entre el titular del sindicato, Sergio Fittipaldi; y Franco Saillén, uno de los referentes del Surrbac -gremio de recolectores de residuos- que pugnaba por quedarse con una caja a la que tributan 20.000 afiliados de toda la provincia de Córdoba.

El manejo del Sindicato de Obreros y Empleados de Limpieza de Córdoba (Soelsac) es mucho más que dinero. Los gobiernos provincial y municipales son los principales contratistas de las empresas para las cuales trabajan los afiliados de ese gremio. Son “ojos” y “oídos” en los despachos gubernamentales más encumbrados.

GABRIELA PÉREZ. Lo que debía ser un ataque intimidante terminó en el asesinato de la joven trabajadora.

Saillén, un apellido con 60 referencias en la resolución

El nombre de Franco Saillén aparece mencionado en la pieza fiscal por lo menos 60 veces en 90 páginas. La misma cantidad de referencias a Sergio Fittipaldi. Da la pauta de la centralidad de ambas figuras en el entramado que culminó con el crimen de Gabriela Pérez, una víctima de una muerte absurda y casual. Nada tenía que ver en la pugna de poder, sin embargo una bala dirigida -aparentemente- a un ladero de Fittipaldi acabó con su vida.

Sin embargo, para establecer la autoría intelectual del cruento episodio, por ahora, el techo es el “Gringo” o “Gringuito” Gómez. Aparentemente pertenece a un clan familiar dedicado a negocios espurios y diversos asaltos.

La Justicia provincial investiga a Corphone y a Cristian Debarre por posible quiebra fraudulenta

Hay una llamada telefónica reveladora. La realizó el llamado “Gringo” Gómez a Hugo "Ciego" Cardozo. mano derecha de Fittipaldi y uno de los máximos dirigentes de la barrabrava de Talleres, La Fiel. Fue realizada entre las 0 y las 0:30 del sábado 9 de septiembre de 2023, el día del crimen. Es decir unas 12 horas antes.

Una compañera de Cardozo la grabó con su teléfono. El audio dura 8 minutos y 20 segundos. Fue posible detectarlo porque fue compartido entre los dirigentes gremiales del Soelsac.

Gómez también fue señalado como uno de los autores de un ataque, el día antes, a la sede del Soelsac. El episodio sigue investigándose.

Advertencia mafiosa

En la llamada telefónica, Gómez le dijo a Cardozo que se retirara del Soelsac, que no se metiera en sus negocios, que el conflicto era “un problema de gremios” y no de barras bravas de fútbol.

Le pidió que dejara de apoyar a Fittipaldi y se fuera con él, ya que todo era “una cuestión de negocios en la que había invertido mucho dinero -US$ 150 mil- para financiar las elecciones en apoyo a la lista del Más Soelsac”, apoyada por Franco Saillén. Le advirtió que no estaba dispuesto a perder su inversión porque tenían la capacidad económica, “los recursos, la gente y la capacidad operativa de crearle un conflicto a cualquier persona que se fuera en contra de ellos”.

En código mafioso, lo amenazó con “medidas más severas en su contra y su posición en la barra” y le recordó que “por mucho menos que esto, a otro sujeto en su situación le ´tumbaron´ toda la familia”. Le habló de los delincuentes en Córdoba señalando que la mitad está con ellos y la otra no se metía.

CLUB YAPEYÚ. Al mediodía del 9 de septiembre de 2023, el tirador apuntó contra las puertas del lugar donde Soelsac celebraba un almuerzo.

Debía ser un susto, no un homicidio

El crimen de Gabriela Pérez se convirtió en una tragedia griega. El acusado de efectuar los disparos “intimidatorios” que terminaron siendo mortales es su hermano, Gustavo Herrera, según la fiscalía. Permanece detenido, al igual que Adrián Exequiel Vallejos (alias "Petaca") acusado de ser partícipe necesario del ataque.

Los roles descriptos en la pieza acusatoria son los siguientes.

Gustavo Omar Herrera (alias "Pancuca"): Es acusado como el autor material (tirador). Según la fiscalía, descendió de un vehículo y efectuó al menos siete disparos hacia el club, uno de los cuales mató a Gabriela Pérez. Se lo identifica por su contextura física, vestimenta y una marcha particular (disbásica) producto de una cirugía previa.

César Luis Mendoza (prófugo): Es señalado como coautor y pieza logística clave. Aportó el vehículo (Peugeot RCZ), realizó tareas de inteligencia previa en el lugar, trasladó al tirador antes y después del ataque, y facilitó su huida.

Adrián Exequiel Vallejos (alias "Petaca"): Se le atribuye el rol de partícipe necesario. Su función fue realizar una persecución automovilística intimidante contra Hugo Cardozo minutos antes del ataque, proporcionando información en tiempo real a Mendoza sobre la ubicación y llegada de Cardozo al club.

"Gómez" (o "Gringo Gómez"): Es identificado como el instigador e ideólogo (autor intelectual). Fue quien realizó las llamadas amenazantes y, ante la falta de respuesta de Cardozo, determinó y ordenó a Vallejos y Mendoza ejecutar el ataque armado.

Para graficar este esquema, Gómez dio la orden y financió, Vallejos actuó como el "marcador" que acosó a la víctima principal hasta el lugar del hecho, y Mendoza junto a Herrera fueron el brazo ejecutor que llevó a cabo el tiroteo final.

La madre de Herrera considera que su hijo es un perejil, que nada tuvo que ver con el crimen de su hija Gabriela. La defensa, a cargo de Sebastián Lascano, se opone al requerimiento de elevación a juicio.

Frigorífico La Taba: del anuncio de inversiones pasó al concurso preventivo en sólo tres años

Interrogantes que quedan abiertos

La Fiscalía mantiene abiertas y activas varias líneas de investigación para profundizar en el entramado criminal, a pesar de haber solicitado ya la elevación a juicio para Gustavo Herrera y Adrián Vallejos.

Individualización del instigador, quién es exactamente el Gringo Gómez y dónde está.

Captura del prófugo César Luis Mendoza. A dos años del crimen sigue sin ser localizado. ¿Cómo puede mantenerse en las sombras una persona durante tanto tiempo?

Responsabilidades en estructuras de poder: La Fiscalía busca determinar si existen mayores responsabilidades de otras personas dentro de las organizaciones gremiales Surrbac, Más Soelsac, la barra brava La Fiel.

Se continúa investigando el enfrentamiento ocurrido el día previo al crimen frente a la sede central de Soelsac, donde habrían participado varios de los mismos actores, incluyendo al mencionado "Gómez",.

Financiamiento del ataque: Aunque existen testimonios que sugieren que a Herrera le habrían pagado una suma de dinero (posiblemente dólares) por efectuar los disparos, la instrucción aún trabaja para determinar con precisión este punto y el origen de los fondos,