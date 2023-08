En medio de su proceso electoral, escala la violencia interna en el gremio de la limpieza

No parece una simple discusión interna de un gremio. Desde mayo a esta parte ha escalado la violencia entre sectores del Sindicato de Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) que tiene su sede en Entre Río 372. Los hechos denunciados como amenazas llegaron a la Justicia.

Cinco afiliados al Soelsac, patrocinados por la abogada Soledad Guzmán, denunciaron a tres integrantes del gremio, que calificaron como “gente de Sergio Fittipaldi”, actual secretario general. Narraron un episodio violento ocurrido en Villa Azalais el 17 de mayo de este año. Esa presentación recayó en la Fiscalía Distrito 3 Turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez.

Relataron que se produjo una agresión mientras los denunciantes circulaban en un Volkswagen Bora. Identificaron a dos personas que los habrían amenazado con armas de fuego provocando “violencia física y psicológica”. En ese sentido, agregaron a la presentación una serie de antecedentes como desafiliaciones arbitrarias de trabajadores no afines a Fittipaldi, que fueron notificadas al Ministerio de Trabajo de la Nación.

RECLAMOS. Trabajadores detectaron que hubo desafiliaciones arbitrarias, cuando es una decisión exclusiva de cada empleado. El tema se planteó al Ministerio de Trabajo de la Nación.

En la misma fecha, plantearon estas cuestiones en una nota dirigida al fiscal General, Juan Manuel Delgado. El grupo denunciante se referencia en Franco Saillén y allí radica la causa del enfrentamiento que subió en intensidad.

Desde el entorno de Fittipaldi señalan que Saillén quiere quedarse con el gremio y que hay recelos con el Surrbac desde que estalló la causa federal en contra de la cúpula del sindicato de recolectores de residuos, que motivó las detenciones de Mauricio Saillén y Pascual Catrambone.

El abogado que asiste al titular del Soelsac es Ricardo Moreno, el primer letrado que defendió a los Saillén.

Si bien hablan de “denuncias cruzadas”, sólo una se formalizó en tribunales. Así lo confirmó a PERFIL CÓRDOBA la fiscalía de García Ramírez. En la actualidad, el expediente no tiene imputados y está en investigación. Sí se produjeron aprehensiones en mayo, cuando se denunció el ataque referido, pero a las pocas horas las personas detenidas recuperaron su libertad.

Hay otra explicación para la creciente violencia que se vive: el proceso electoral en el que unos 20.000 afiliados decidirán a su futura conducción en el Soelsac.

A Fittipaldi le disputa espacio Franco Saillén, a través de un sector que busca desbancar al oficialismo. Para eso, el dirigente del Surrbac se cargó en sus hombros la consigna de un mayor salario para los trabajadores de la limpieza, que no esté por debajo de la canasta básica.

En diálogo con este medio, dijo que los afiliados a los que respalda –y de los que no quiere dar nombres– tienen “temor”.

Del lado de Fittipaldi le cuestionan su incursión en otro espacio y lo acusan de comprar voluntades “regalando entradas para los bailes de la Mona Jiménez”. Puntualmente, dejan translucir que aún acusados por la Justicia Federal de lavado de activos, siguen utilizando la caja sindical para solventar, en este caso, la campaña en el Soelsac.

Este medio tuvo acceso al borrador de una denuncia – que no se presentó en la Justicia– en el que hay un relato inverso sobre el episodio del 17 de mayo y justifican el roce y los daños al vehículo Bora en que una afiliada pidió ayuda porque se sentía acosada por los trabajadores que realizaban campaña apoyados por Saillén.

Además, en el mismo escrito aducen actos intimidatorios que afectan la tranquilidad de los afiliados e instigación a cometer delitos durante un acto realizado el 18 de julio último.

FRANCO SAILLÉN. Apoya a la agrupación ‘Más Soelsac’. Desde ese sector denunciaron amenazas. En el entorno de Fittipaldi preparan una contra denuncia.

FRANCO SAILLÉN: “Surrbac no pretende absorber a Soelsac”

En diálogo con este medio admitió su respaldo explícito al espacio ‘Mas Soelsac’ que le plantea un debate interno a Sergio Fittipaldi.

—¿Qué vínculo tiene con el Soelsac?

—Estoy acompañando a un grupo de trabajadores que se presentará en las próximas elecciones. La lista está integrada en un 70% por mujeres.

—¿Quién la encabeza o son sus referentes?

—Prefiero no dar nombres. Hay mucho temor.

—¿Por qué los respalda?

—Es una cuestión gremial. El Ministerio de Trabajo está al tanto de la situación. Hay violencia, desafiliación arbitraria, amenazas, no hay un delegado en toda la gestión. Es un sindicato donde no existen los delegados. Nadie tiene representatividad. A la interna la inicié yo acompañando a un grupo. Hace cinco años vengo trabajando en esto.

—¿Captan voluntades y seguidores regalando entradas a bailes de la Mona Jiménez?

—Nosotros armamos listas hasta las 2 de la mañana, cuando se abre el ingreso libre como en cualquier boliche donde no se completó el evento. No se les da una entrada, no se compran las entradas. Eso es mentira. Lo que hacemos es totalmente a pulmón.

—¿Existió antes esta violencia?

—Con los trabajadores, siempre.

—¿El Surrbac pretende absorber a Soelsac?

—No, porque son convenios colectivos distintos. La ley de asociación sindical prevé diferentes encuadramientos.