Tribunal Superior de Justicia: Sesín será el nuevo presidente

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba eligió a Juan Domingo Sesín como su nuevo presidente, tras una votación interna que se resolvió por un margen estrecho y luego de varios intentos fallidos de consenso. La definición se concretó el viernes, en la sede del máximo tribunal provincial, en un contexto atravesado por una fuerte interna judicial y política. El resultado se dio luego de que no prosperaran las candidaturas femeninas que concentraban el debate previo.

La elección se destrabó con el voto clave de Jéssica Valentini, vocal impulsada por el gobernador Martín Llaryora, que permitió inclinar la balanza a favor de Sesín en una votación ajustada, leída puertas adentro como un 4 a 3. Aunque el acuerdo aún no fue formalizado, la definición expuso el reordenamiento de fuerzas dentro del tribunal y el peso del sector que promovía sostener el esquema actual de conducción.

Hasta último momento, el escenario estuvo dominado por la disputa entre Aída Tarditti, presidenta de la Sala Penal, y Marta Cáceres de Bollati, referente de un sector que impulsaba un recambio con un estilo más conciliador. La falta de acuerdo entre ambos espacios abrió la puerta a una tercera opción, que terminó consolidándose ante la imposibilidad de cerrar una mayoría clara.

Sesín, actual presidente de la Sala Contencioso Administrativa y uno de los vocales de mayor antigüedad del cuerpo, emergió como una figura de síntesis. Con trayectoria, perfil moderado y capacidad de diálogo, había manifestado su disposición a acompañar a alguna de las candidatas, aunque sin descartar asumir la presidencia si el consenso no se alcanzaba.

Dentro del Poder Judicial, la lectura fue política. Tarditti encarnaba la continuidad de una conducción de mano dura, asociada a la proliferación de sumarios y a tensiones con el Ministerio Público Fiscal. Cáceres de Bollati representaba un perfil más dialoguista, con apoyos transversales y el respaldo de quienes reclamaban un cambio de estilo en la conducción del TSJ.

La definición final también desactivó una presión interna significativa para que la presidencia quedara en manos de una mujer. En un tribunal compuesto por siete miembros, tres de ellos mujeres, el debate de género atravesó las negociaciones, aunque no logró ordenar una mayoría suficiente para sostener una candidatura femenina.

La elección de Sesín se produce, además, en un momento sensible. Desde la Sala Contencioso Administrativa podría tener un rol clave en eventuales judicializaciones vinculadas a la reforma previsional y a los reclamos de jubilados y pensionados, un escenario que ya forma parte del análisis político de la nueva etapa.