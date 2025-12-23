Tarifas de luz y gas en Córdoba: en 2026 casi la mitad de los hogares pagará el costo pleno sin subsidios

A partir de 2026, el sistema de tarifas de luz y gas en Argentina cambiará de manera drástica y tendrá un impacto inmediato en los hogares cordobeses. El Gobierno nacional definió un nuevo esquema de subsidios energéticos que reducirá de forma significativa la ayuda estatal y obligará a millones de usuarios a afrontar el costo total de los servicios, con aumentos que comenzarán a reflejarse en las boletas desde los primeros meses del año.

El rediseño surge tras el cierre de la consulta pública del nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, que reemplazará el modelo de segmentación vigente. El cambio central es que el universo de usuarios quedará dividido en solo dos grupos: quienes reciben subsidios y quienes quedan completamente excluidos del beneficio.

Fin de la segmentación y subas de dos dígitos

Con el nuevo esquema, cerca del 45% de los hogares del país dejará de recibir subsidios, lo que implica que deberán pagar el valor completo del uso de energía.

En Córdoba, el impacto será desigual según el nivel de ingresos. Desde EPEC ya se confirmó que los usuarios de mayores ingresos pagarán el 100% del costo del servicio, mientras que los sectores de ingresos medios perderán beneficios de manera progresiva.

A diferencia de etapas anteriores, el nuevo esquema apunta a reducir al mínimo la cobertura estatal, concentrando los subsidios solo en los sectores considerados más vulnerables.

Cabe recordar que, en la ciudad de Córdoba, el esquema de subsidios ya había sido modificado previamente en más de 80 barrios cerrados y countries, donde la asistencia estatal fue retirada o reducida en función del nivel socioeconómico de cada zona. Como resultado, varios sectores que hasta hace poco conservaban algún tipo de subsidio en sus tarifas de energía dejaron de recibirlo, anticipando el rumbo del nuevo esquema nacional.

El invierno, un factor clave en el aumento

Asimismo, otro de los puntos clave del plan es la decisión de eliminar los subsidios a la importación de gas durante el invierno. Esta medida implica un mayor costo de abastecimiento en los meses de frío, dado que será adjudicado a los usuarios, justo cuando el consumo se incrementa de forma significativa. En la práctica, esto podría generar facturas sensiblemente más altas durante el invierno de 2026, tanto en hogares con calefacción a gas como en aquellos que dependen de la electricidad para climatizar sus viviendas.