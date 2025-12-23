Presupuesto 2026: Simonian se diferenció de Milei y dijo que siguen “los lineamientos de De la Sota”

El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto municipal 2026 y, tras la votación, el jefe del bloque oficialista, Martín Simonian, defendió el esquema de tasas y la meta de “déficit 0%” que plantea el Ejecutivo de Daniel Passerini.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), Simonian planteó que el proyecto prevé una baja del 30% en la tasa de Comercio e Industria y sostuvo que el equilibrio fiscal se apoya en modernización, “Mi Docta” y retiros anticipados.

Córdoba ya tiene Presupuesto: cambios tributarios y equilibrio fiscal como ejes de la gestión municipal

Baja del 30% en Comercio e Industria y quiénes quedan afuera

Simonian tomó distancia del enfoque nacional y dijo: “vamos a seguir los lineamientos de José Manuel de la Sota, más que de Milei”.

Sobre la tasa de Comercio e Industria, dijo que el Presupuesto enviado por Passerini prevé “un descuento del treinta por ciento” y que alcanzaría al 85% de los 24.000 contribuyentes.

El detalle del recorte, según explicó, sería: “vas a pagar setenta” si se está dentro del régimen general, y quedarían afuera “los cuatro mil restantes”, catalogados como grandes contribuyentes.

Automotor e inmobiliario: qué dijo sobre alícuotas

Para la tasa vinculada al automotor, afirmó que no se aumentan alícuotas y que cualquier variación dependerá de si ACARA actualiza los valores de los modelos.

En el inmobiliario, sostuvo que “las alícuotas se mantienen tal cual el año 2025”.

En marzo la Municipalidad lanzará “Mi Docta”, la app que unificará todos los trámites

“Déficit 0%”, tecnología, “Mi Docta” y retiros anticipados

El concejal vinculó el “déficit del 0% para el año 2026” con la incorporación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, y con una aplicación desarrollada por equipos municipales para profundizar la digitalización de trámites.

En la misma línea, afirmó que las jubilaciones anticipadas “no son de forma obligatoria” y estimó que entre 1.000 y 1.200 empleados municipales estarían en condiciones de adherir, con el objetivo de que la reducción de personal sea compensada por aplicaciones y automatización “sin perder” la prestación de servicios.

En ese tramo también se mencionó el lanzamiento de “Mi Docta” en marzo y que actualmente hay 57 trámites online sobre un total de 280 que realiza un ciudadano o una empresa en el municipio.

Servicios municipales: el argumento para sostener el equilibrio fiscal

Para sostener que el “déficit cero” no implicaría recorte de prestaciones, Simonian enumeró áreas que no se vieron resentidas: 101 centros de salud, siete hospitales, 17 CPC y 76 centros educativos. “Vamos a lograr un déficit cero sin recortar los servicios esenciales”, afirmó.

En el tramo final se abordó la deuda en dólares y Simonian aseguró que, en dos años, la gestión municipal “abonó casi 100 millones de dólares”, y sostuvo que esos fondos podrían haberse volcado a obras y programas.