La UNC apuesta a la virtualidad y lanzará 12 nuevas tecnicaturas en 2026

Tras un año de trabajo articulado entre el rectorado, facultades y colegios preuniversitarios, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció la creación de 12 nuevas tecnicaturas a distancia. Las carreras estarán orientadas a cubrir áreas críticas de vacancia, con currículas flexibles, experiencias prácticas y aprendizaje basado en problemas, en línea con los cambios tecnológicos y sociales del entorno laboral.

Navidad en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios municipales el 24 y 25 de diciembre

La iniciativa forma parte del programa EDUCA a Distancia, aprobado por el Consejo Superior, y busca fortalecer la educación superior con formatos innovadores que amplíen el alcance territorial de la UNC. Las tecnicaturas integran la planificación de la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) y el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), con participación activa de facultades y colegios preuniversitarios.

Propuestas

- Tecnicatura Universitaria en Asistencia en Investigación Penal (Facultad de Derecho).

(Facultad de Derecho). - Tecnicatura Universitaria en Turismo Rural Sustentable. (Facultad de Ciencias Agropecuarias cogestionada con la Universidad Nacional de Chilecito)

(Facultad de Ciencias Agropecuarias cogestionada con la Universidad Nacional de Chilecito) - Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos para Economía y Negocios. (Facultad de Ciencias Económicas)

(Facultad de Ciencias Económicas) - Tecnicatura Universitaria en Diseño de Productos Digitales. (Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño cogestionada con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales).

(Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño cogestionada con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales). - Tecnicatura Universitaria en Educación en Computación. (Facultad de Matemática, Física, Astronomía y Computación, cogestionada con la Facultad de Filosofía y Humanidades).

(Facultad de Matemática, Física, Astronomía y Computación, cogestionada con la Facultad de Filosofía y Humanidades). - Tecnicatura en Diseño Visual. (Facultad de Artes)

(Facultad de Artes) - Tecnicatura Universitaria en Economía y Finanzas. (Facultad de Ciencias Económicas)

(Facultad de Ciencias Económicas) - Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración de Cooperativas y Mutuales. (Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano)

(Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano) - Tecnicatura Universitaria en Gestión Pública y Organizacional con enfoque en economía social. (Facultad de Ciencias Sociales)

(Facultad de Ciencias Sociales) - Tecnicatura Universitaria en Gestión de Servicios Odontológicos . (Facultad de Odontología)

. (Facultad de Odontología) - Tecnicatura Universitaria en Comunicación Socioambiental. (Facultad de Comunicación).

(Facultad de Comunicación). - Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural y Patrimonio. (Colegio Nacional de Monserrat)

Claudio Torcomian, titular de la SAA, destacó la relevancia de estas carreras: “Identificamos las problemáticas críticas de la educación y los nuevos escenarios socioculturales para desarrollar diseños curriculares innovadores. Buscamos que la UNC se mantenga a la par de las nuevas dinámicas del mundo del trabajo y las agendas culturales”, explicó.

Tres propuestas para celebrar la Navidad en comunidad

Gabriela Sabulsky, directora del SIED, resaltó la colaboración entre unidades académicas: “Fue un proceso colectivo, sin competencia interna, que permitió retroalimentarnos y construir propuestas de manera conjunta. Este compromiso docente es un valor estratégico para la gestión académica del rectorado”.

Las tecnicaturas contemplan la articulación con diplomaturas existentes, con posibilidad de continuidad hacia carreras de grado en algunas facultades. Además, seis de ellas contarán con incentivos económicos a término y todas recibirán acompañamiento tecnopedagógico especializado.

El diseño curricular se basa en el Sistema de Créditos Académicos (SACAU) y aprovechará recursos ya existentes en las facultades, así como espacios de otras unidades académicas, fomentando la innovación en áreas estratégicas.

Tarifas de luz y gas en Córdoba: en 2026 casi la mitad de los hogares pagará el costo pleno sin subsidios

Inscripciones

El próximo paso será la presentación de las carreras ante los consejos directivos de cada facultad, luego ante el Consejo Superior y, finalmente, ante la Secretaría de Educación de la Nación. Las inscripciones para las nuevas tecnicaturas estarán disponibles una vez que finalice este proceso de aprobación en todas sus instancias, con el objetivo de que las propuestas puedan ponerse en marcha a partir de 2026.