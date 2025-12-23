Martín Llaryora ante la Fuerza Policial Antinarcotráfico: “Yo no consumo drogas"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes la incorporación de 244 nuevos efectivos a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Los agentes, provenientes de las Fuerzas Armadas, fueron formados por la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) y se suman en un contexto de fuerte énfasis político del Gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su discurso, Llaryora buscó dejar una definición política explícita sobre la postura del Ejecutivo cordobés frente al crimen organizado. “Yo también, como les pasa a ustedes, me hago el test antinarcóticos. Yo no consumo drogas. No me financia la droga. Es a fondo, no es a medias tintas. No queremos que el narcotráfico venga a Córdoba”, afirmó ante los nuevos oficiales y autoridades judiciales y de seguridad.

El mandatario remarcó además que la estrategia provincial no se agota en la decisión política y apuntó a la necesidad de respaldar el accionar en la calle. “Contra ellos peleamos. Y no basta la decisión política. Nosotros no estamos en la calle todos los días, son ustedes”, sostuvo, al tiempo que pidió firmeza en el despliegue territorial.

244 nuevos agentes con capacitación universitaria

De los 244 efectivos incorporados, 79 ya se encontraban prestando funciones desde hace cuatro meses. Su ingreso fue posible a partir de la Ley provincial 11.029, impulsada por el Ejecutivo, que habilita la incorporación de personal militar a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

La formación estuvo a cargo de la Universidad Provincial de Córdoba, en articulación con el Ministerio Público Fiscal, y constituye una experiencia inédita en el país. Se trata del primer trayecto de formación con base académica universitaria dirigido específicamente a agentes vinculados al combate del narcotráfico, con contenidos jurídicos, operativos, sociales y de derechos humanos aplicados a la investigación de delitos complejos.

“Son parte de una fuerza de élite, con capacitación universitaria del máximo nivel, única en Sudamérica”, destacó Llaryora, quien aseguró que la incorporación de estos agentes responde a “una decisión política del Estado provincial para defender a nuestra sociedad”.

En paralelo, el gobernador entregó 20 camionetas 4x4 cero kilómetro destinadas a reforzar la capacidad operativa y el despliegue territorial de la FPA. Según explicó, la ampliación del fuero especializado y la duplicación de las fiscalías permitió mejorar la investigación del delito, pero era necesario acompañar ese proceso con más recursos humanos y logísticos.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, subrayó que los nuevos efectivos se incorporan tras completar una formación “con fuerte impronta democrática y respeto por los derechos humanos”, y destacó que el ingreso de los agentes implica un crecimiento del 60% de la fuerza.

Por su parte, el fiscal general Juan Manuel Delgado señaló que la FPA de Córdoba es pionera a nivel nacional por su despliegue territorial y su estructura logística, mientras que el jefe de la fuerza, Camilo Gabriel Lassaga, remarcó el incremento de investigaciones, allanamientos y patrullajes en toda la provincia.

En ese marco, se anunció además que en 2026 la Universidad Provincial de Córdoba abrirá la Licenciatura en Seguridad y Antinarcotráfico, una propuesta inédita a nivel nacional y regional.