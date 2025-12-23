En el interior llenar el tanque de nafta ya cuesta más de $90 mil

Las búsquedas online se consolidaron como un termómetro del consumo y, en los últimos meses de 2025, el mercado de los combustibles no fue la excepción: según un relevamiento de Surtidores.com.ar, los usuarios centraron sus consultas en precios, promociones y opciones para abaratar el costo de cargar nafta y gasoil, en un escenario marcado por aumentos que impactan de lleno en el gasto mensual.

De acuerdo con el informe, entre las expresiones más repetidas en motores de búsqueda y redes sociales se destacaron “precios nafta hoy”, “precios gasoil”, “combustible barato”, “descuentos combustibles”, “estación cerca” y “ranking ventas por provincia”, lo que refleja una preocupación creciente por el valor del litro y la necesidad de optimizar cada carga.

Este comportamiento se da en un contexto atravesado por fluctuaciones económicas, cambios en la demanda y una transformación en la estrategia comercial de las petroleras, que avanzaron con esquemas de precios segmentados según zona, horario o nivel de consumo, como el sistema de micropricing implementado por YPF. Estas variaciones dejaron una huella clara en las prioridades de los usuarios al momento de buscar dónde y cuándo cargar combustible.

El interés por el ahorro también se evidenció en consultas vinculadas a beneficios y programas de fidelización. Términos como “promociones YPF”, “descuentos Shell”, “sumar puntos Axion” o “programas de fidelización” ganaron protagonismo, en un contexto en el que cada modificación en el precio del litro tiene un impacto directo en los presupuestos familiares.

Los valores de la nafta y el gasoil mantuvieron una tendencia alcista durante 2025, impulsados en parte por la suba parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que el Gobierno Nacional aplicó desde el 1° de noviembre, con incrementos que en algunos casos superaron la inflación general.

Según datos del Indec, en noviembre los precios al consumidor aumentaron un 2,5% respecto de octubre. En ese mismo período, el litro de nafta registró un incremento promedio del 3,6% en 28 localidades de siete provincias monitoreadas por la Fundación Colsecor y del 7,6% en las estaciones de servicio de referencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gasoil también mostró subas significativas, con un alza promedio del 3,1% en el interior y del 7,2% en CABA.

Si se observa la inflación acumulada en los primeros once meses de 2025, el aumento general fue del 27,9% a nivel nacional. Sin embargo, la nafta acumuló subas del 32,1% en el interior y del 35,1% en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el gasoil alcanzó incrementos del 31,1% y del 34,4%, respectivamente.

En este escenario, el costo de llenar un tanque de 60 litros de nafta en el interior del país ya superó los 90 mil pesos, con un precio promedio de 1.553 pesos por litro, una cifra que explica por qué las búsquedas online se concentran cada vez más en precios, descuentos y estrategias para reducir el impacto del combustible en la economía cotidiana.