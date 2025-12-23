Río Cuarto activa el Operativo Verano 2026 con un fuerte despliegue en la costanera

La ciudad de Río Cuarto presentó oficialmente el Operativo Verano 2026, un esquema integral de seguridad, prevención y control que se desarrollará desde el 2 de enero hasta el 1 de marzo, con el objetivo de garantizar el disfrute seguro del río y la costanera durante la temporada estival, tanto para vecinos como para turistas.

El lanzamiento se realizó en Costanera Sur y contempla un despliegue de más de 40 personas, entre efectivos de la Guardia Local, la Policía de la Provincia de Córdoba, el DUAR y personal de guardavidas, quienes custodiarán los 7 kilómetros de costanera a lo largo de toda la temporada.

Desde el inicio del operativo, el inflado de gomones se realizará exclusivamente los viernes, sábados y domingos, a partir del 2 de enero, en el sector de los azudes. Esa zona estará custodiada por siete guardavidas, que prestarán servicio de jueves a domingos, reforzando la seguridad en uno de los puntos más concurridos del río.

El acto fue encabezado por el subdirector de Departamentales Sur de la Policía de Córdoba, Sergio Romera, quien explicó que el operativo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad y se implementa de manera estratégica en Río Cuarto y en otras localidades turísticas relevantes de la provincia. “Se hace foco en la prevención”, señaló, y detalló que participarán 16 efectivos recientemente egresados y 25 aspirantes, que realizarán prácticas profesionales en zonas ribereñas y áreas céntricas.

Romera también solicitó la colaboración de los visitantes, recomendando respetar la cartelería, evitar ingresar al río tras tormentas y no dejar pertenencias de valor a la vista, para prevenir robos y accidentes.

Por su parte, el secretario de Prevención y Control de la Municipalidad de Río Cuarto, Gastón Maldonado, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio para garantizar un entorno seguro: “Buscamos que las familias puedan disfrutar del río en paz y armonía”. Además, señaló que se realizaron tareas de limpieza del lecho del río, mantenimiento de la infraestructura y acondicionamiento de las zonas de arena.

Maldonado informó que funcionará un puesto fijo de la Guardia Local en calle Lavalle, en el sector de Costanera Sur, durante toda la temporada, y que 20 agentes municipales trabajarán las 24 horas, junto a efectivos policiales, personal motorizado, infantería, DUAR y guardavidas.

En tanto, el delegado de Infraestructura, Alberto Garavaglia, remarcó que la seguridad será un eje central en toda la extensión de la costanera. Precisó que el epicentro operativo estará en el azud central, donde el inflado de gomones se realizará de viernes a domingos, de 13 a 20 horas, y confirmó la presencia de ambulancias tanto en Costanera Norte como Sur.

Garavaglia subrayó la importancia de la prevención y pidió especial atención al cuidado de los niños y a no consumir alcohol dentro del cauce del río, mientras que el DUAR brindará asistencia directa en el agua.

Finalmente, el director general del Centro Cívico de Río Cuarto, Julián Oberti, valoró el estado actual de las costas del río y apeló a la responsabilidad de los visitantes para mantenerlas en condiciones. “Desde el Gobierno provincial estaremos controlando que no haya hechos de violencia, accidentes o cualquier tipo de inconvenientes”, aseguró.