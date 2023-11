Mayoristas alertan por fuertes aumentos cuando crece la incertidumbre por Precios Justos

El primer día hábil con Javier Milei como presidente electo, tras imponerse ante Sergio Massa en el balotaje del pasado domingo, llega de la mano de mucha incertidumbre, que se trasladó de la campaña electoral, tan larga como compleja, a las góndolas de los supermercados y almacenes.

Este martes, los comercios amanecieron con un panorama más que adverso: mientras algunas empresas mayoristas no entregaron listas e incluso limitaron el acceso a pedidos para reposiciones de stock, otras, que sí lo hicieron, aplicaron subas que alcanzan hasta el 50% en diversos rubros.

Todo esto, mientras Precios Justos pareciera comenzar a despedirse ante la inminente asunción del libertario, quien discontinuaría el programa a partir de diciembre, mes en el que llegará a la Casa Rosada para tomar las riendas del país durante los próximos cuatro años.

Dólar Blue: la divisa está arriba de los $1000 tras el triunfo de Milei y en el inicio de la transición

Según pudo conocer PERFIL desde fuentes relacionadas al sector mayorista que llevaron adelante remarcaciones, esto se debe a la reciente actualización del Dólar Exportador por parte del Gobierno Nacional, que amplió hasta fin de año el porcentaje de disponibilidad del Programa de Incremento Exportador (PIE) para la liquidación de divisas en el Contado con Liquidación del 30% al 50% del total.

De esta manera, y sumando la mitad restante, que debe cambiarse mediante el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), esto permite un dólar promedio de $620. A partir de éste, informaron, se calcula los costos y se anticipa una hipotética devaluación en el oficial, utilizando ambos aspectos para justificar esta decisión en cuanto a los precios.

Por otro lado, está el caso de aquellos que, a partir de la incertidumbre económica, mientras el dólar futuro se aproxima a los $1000 de cara a fin de año y el Blue apunta hacia arriba con fuerza y vuelve a romper la barrera de los cuatro dígitos por tercera vez en un mes y medio, han decidido cerrar la lista de pedidos, buscando vislumbrar el panorama previo a implementar alzas en los valores.

Esto es lo que está ocurriendo en diversos comercios, principalmente de pequeña y mediana envergadura. "Acá las listas no están llegado y las ventas los mayoristas la tienen restringidas desde ayer. Las empresas, de artículo de limpieza sobre todo, no están enviando precios o haciendo la reposición. Sin importar de cuánto sean los incrementos, nosotros, los comercios de cercanía, no vamos a trasladarle el ajuste a los vecinos", sostuvo Juan Carlos Menchikian, mandatario de UDAMYA, la Unión de Almaceneros de Lanús.

Con "acuerdos voluntarios", Comercio busca exprimir lo último que le queda a Precios Justos

En este contexto, la Secretaría de Comercio convocó a reuniones con proveedores y empresas del sector a lo largo de las próximas semanas, según le revelaron a PERFIL fuentes de la cartera.

Aseguraron, a su vez, que se encuentran trabajando para proteger el bolsillo de los argentinos, evitar abusos relacionados a las subas porcentuales en los precios de productos de consumo masivo, que en algunos casos es veces mayor al 5% de límite establecido en el programa Precios Justos, y garantizar el suministro en un contexto de faltantes registradas, en este aspecto, las últimas semanas, en un panorama similar al que se observa en los medicamentos.

Sin embargo, aclararon que, luego de la definición electoral, en donde la cartera liderada por Matías Tombolini perdió poder de negociación ante el inminente cambio de gobierno, hay un "acuerdo voluntario" hasta el 30 de noviembre, por lo que las empresas pueden decidir si limitar sus subas, algo que le brinda beneficios impositivos, o no. Esto, marcaría el inicio del ocaso del programa, que se lanzó en noviembre del 2022.

¿Efecto confianza? Sigue el rally de suba para las acciones y bonos locales

El sector atraviesa una problemática que forma parte de los ejes de campaña de Javier Milei: las distorsiones pendientes en los precios de los productos a partir de las diversas medidas económicas implementadas no solo por el gobierno de Alberto Fernández, sino también durante los ciclos de Mauricio Macri, hoy socio del libertario, y de Cristina Fernández de Kirchner.

Según advirtió la consultora Focus Market, debido a los altos niveles inflacionarios y la regulación de precios de la economía se pueden vislumbrar importantes desfasajes en múltiples aspectos, algunas con diferencias que, a simple vista, pueden impactar: por ejemplo, que una pizza valga lo mismo que 200 boletos de tren, o bien, que con lo que sale un kilogramo de yerba se pueda pagar una boleta de luz o que conseguir 20 litros de nafta súper tenga el mismo costo que un kilogramo de uvas.

Éstos, tarde o temprano, deberán ajustarse, perdiendo su regulación actual y sufriendo una actualización relativa a los valores y al IPC real mientras, valga la redundancia, estuvieron intervenidos total o parcialmente, dependiendo el caso. Allí, sus precios pegarán un salto significativo, impulsado la ya alta inflación en Argentina, de dos dígitos mensuales en dos de los últimos tres meses.

A partir de la posible discontinuidad de Precios Justos, habrá que ver de qué manera se da esta 'puesta a tono' de los valores y si se da con el suficiente gradualismo para no afectar el nivel de poder de compra de una población argentina que vive corriendo por detrás de la inflación.

LR