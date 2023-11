La advertencia de China a Javier Milei: "Romper relaciones con Beijing sería un grave error"

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, advirtió en conferencia de prensa que Argentina cometería un "grave error" si corta relaciones con Beijing, en referencia a las declaraciones que había realizado el presidente electo, Javier Milei, durante la campaña electoral.

En una rueda que tuvo lugar este martes, la funcionaria de la Cancillería china expresó su preocupación ante la posibilidad de que Argentina considere cortar los lazos con "países tan grandes como Brasil y China" por "considerarlos países comunistas".

Primera jornada del Dólar Blue tras el triunfo de Milei: arriba de los $1000 con expectativas en el inicio de la transición

En ese sentido, Ning recordó la importancia de la relación entre nuestro país y China destacando el "gran potencial de cooperación" luego de ser consultada por los dichos de la diputada electa de La Libertad Avanza y potencial Canciller de Milei, Diana Mondino, sobre "dejar de interferir con los gobiernos" de los países que conducen los presidentes Xi Jinping y Lula Da Silva.

"Pueden existir discrepancias" en la interpretación de "esas palabras", afirmó Ming y consideró que no se deberían separar las relaciones diplomáticas de la cooperación económica y comercial.

Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Este lunes, el Gobierno chino felicitó a Javier Milei después de que el libertario se impusoen el balotaje ante Segio Massa, a través de un comunicado difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores. En el mensaje, aseguraron estar dispuestos a "continuar la amistad entre los dos países".

Más tarde, Ning abogó en una rueda de prensa por "una perspectiva estratégica a largo plazo" entre las dos naciones comentó que "no estaba informada" de los planes del mandatario electo de frenar el ingreso de Argentina en el grupo de BRICS.

“El desarrollo de las relaciones entre China y Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos”, finalizó la vocera.

Javier Milei, nuevo presidente electo.

Qué había dicho Milei sobre China

"No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia", había manifestado Milei durante la campaña electoral, una declaración que ratificó días antes del balotaje 2023 frente a empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

"Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, Vladímir Putin no entra ahí, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no entra ahí", había agregado en ese momento. "En la cuestión comercial considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre", sostuvo.

Sin embargo, señaló que "eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, pero no voy a estar aliado con ellos".

FP