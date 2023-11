Dellarossa confirmó que será ministro de Llaryora: “Coincidimos en lo que hay que hacer”

El exintendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, confirmó que será ministro de Industria, Comercio y Minería del electo de Córdoba Martín Llaryora.



“Tuvimos una charla con el gobernador la semana pasada y coincidimos bastante en lo que hay que hacer y en lo que se proyecta para Córdoba. Es muy posible que esté integrando el gabinete del gobernador”, afirmó.

“Soy un luchador del antipopulismo, un defensor de la democracia, soy republicano y federal a ultranza. Respeto las libertades individuales y la propiedad privada, que es la base para una sociedad ordenada y justa. Esa es mi identidad y lo que charlamos con Martín Llaryora es que yo no pierda mi identidad política ni mi ideología”, argumentó el referente del PRO.



“Eso me lo ofreció él y así lo acepto. Y otra de las cuestiones que conversamos es que no tenga restricciones de opinar en cuanto a política nacional e internacional…”, agregó en declaraciones a Cadena 3.

Apoyo a Milei

Además aseguró que se pronunció “a favor de Milei” porque cree “que es una esperanza que tenemos todos los argentinos para hacer un país normal y justo”.



“No voy a sacar los pies del plato del PRO porque creo que es un espacio que representa los ideales con los que fui forjado desde chico y más allá de los matices que hay en el mismo partido no dejar ese pensamiento es mantener coherencia en el actuar”, sostuvo Dellarossa.

Juntos por el Cambio

También consideró que “se va reformular Juntos por el Cambio porque hubo muchas voces diferentes”. “De hecho ya hizo declaraciones Lilita Carrió y después de estas elecciones habrá reconfiguración porque hubo muchas voces disidentes dentro del PRO y del radicalismo”, añadió.

Objetivos

“Apuntaremos a generar confianza y credibilidad para generar previsibilidad en las industrias actuales y los que quieran invertir lo hagan con esperanza de un futuro mejor”, señaló al referirse a los objetivos de su gestión en la cartera de Industria

“Córdoba tiene un tremendo potencial productivo y eso debe estar acompañado por políticas fiscales y tributarias que nos dejen crecer”, concluyó.