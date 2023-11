Luis Juez: “No le voy a pedir absolutamente nada a Milei”

El senador nacional Luis Juez dijo que “no” es “un acólito” de Javier Milei y que no le pedirá “absolutamente nada” al presidente electo.

“Me parece que la elección democrática ayer de los argentinos ha sido contundente. Nosotros tenemos que darle al que la gente eligió lo que le falta. Le faltan senadores, diputados, equipo, una hoja de ruta. Obviamente que eso hay que hacerlo sin ninguna segunda intención. Este país no puede fracasar”, dijo Juez.

“A un tipo que cambió dos o tres veces su discurso de las Paso hasta ayer que ganó rotundamente, va a haber que morigerarlo, ordenarlo, acompañarlo, va a haber que estar firme”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Críticas

“Cuando el peronismo no gobierna suele ser destituyente. Ayer la Argentina dijo ´se terminó esta mediocridad del kirchnerismo que nos tiene de rodillas a todos viviendo con un plan´. Veamos que Argentina podemos planificar. Eso no va a ser sencillo. No va a ser fácil. Sea Milei, tenga el gabinete que tenga. No es fácil en la Argentina para un gobierno no peronista tomar decisiones y sostenerlas en el tiempo”, advirtió Juez.

“La gente también va a tener que acostumbrarse a tener una cuota de paciencia. La gente no solamente haber votado ayer sino entender que los procesos de cambio que la Argentina necesita van a tener que ser sostenidos en el tiempo y aguantados por la gente”, añadió.

Balotaje

“La gente ayer votó por encima de las estructuras partidarias, de los aparatos, de la plata, de los planes, de los recursos, de las organizaciones sindicales”, señaló Juez.

“Muchas cosas de las que dijo Javier Milei no las comparto de ninguna manera. Claro que me hace ruido. Tampoco podés adoptar una postura como ayer quedó demostrado que ante la comodidad de mucha dirigencia, la gente no adopta posturas cómodas, la gente se juega. Ahora hay que acompañarla. Ojalá también entendamos que cuando la gente te da un mandato, vos también tenés que entender que a este proceso hay que ponerle el hombro”, argumentó.

Massa

“Ayer Massa mostró lo que es Massa, un oportunista como ninguno, un tiempista como ninguno, un ventajero como ninguno. Terminó un discurso magnánimo y todo el mundo decía ´che, estuvo bien Massa. Salió temprano a reconocer para evitar conflicto, un gesto democrático´. Y a los cinco minutos estaba diciendo ´chau, chau, chau´como Tinelli, yo me tomo el palo”, respondió al ser consultado sobre el excandidato presidencial de Unión por la Patria.

“La gente va a tener que entender que al frente a partir del 10 de diciembre a este tipo que ayer votó masivamente toda la estructura corporativa que tiene la Argentina le van a hacer la vida imposible. Esto no significa otorgar un cheque en blanco. Lo que esté bien lo voy a acompañar, y lo que me parezca una locura, voy a levantar la voz”, concluyó.