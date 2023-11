Inflación: el dato poco profundizado del debate y las duras previsiones para 2024

Este lunes 13 de noviembre el INDEC dará a conocer el dato de inflación del décimo mes del año, y todo parece confirmar que sería menor a los dos dígitos. Un dato positivo tras el 12,7% de septiembre, aunque no deja de ser un triste récord cuando hay países en la región que tienen inflación de un dígito, pero anual. Por caso, en la Argentina el acumulado en estos diez meses de 2023 está en niveles de 110%.

Massa es más pillo, pero además se preparó mejor (durante años)

Lo sorprendente es que, en el último debate de los candidatos a presidente, la inflación no fue un tópico de debate. Se lo mencionó como dato, y para cruzar al contrincante, sin embargo ninguno profundizó sobre los proyectos que piensan desarrollar para luchar contra este flagelo.

Tema importante si los hay, más si se tiene en cuenta que, de cara al 2024, la situación puede ser aún peor. Gane quien gane, posiblemente deberá enfrentar un sendero duro de precios. Hay economistas que ven en el horizonte la "necesidad de un sinceramiento de precios".

En esta coyuntura, cabe recordar que a comienzos de octubre Moody's vaticinó un número alarmante para la inflación argentina del año próximo al situarla en un posible 350%. De ser este el número final, representaría variaciones mensuales en el IPC de más de 25 puntos a lo largo de todo el próximo año.

En esta nota, algunos economistas dan su mirada de cara al año entrante. Lo preocupante es que no descartan que el dato de la calificadora de riesgo internacional se puede volver realidad.

¿Es una locura esperar una inflación mayor al 300% para el 2024?

En el análisis del economista José Lezama, Director del Centro de Producción Documental de GEO Estudio y Opinión no cabría hablar de exageración.

"No podríamos decir que se trata de una exageración, las estimaciones de distintas consultoras y organismos se realizan en base a la proyección de otros indicadores y desempeño económico respecto a deuda pública, deuda externa, emisión monetaria, balanza de pagos, evolución del EMAE, datos de consumo", indicó a PERFIL.

Y en su análisis explicó que "las oscilaciones se dan como consecuencia de ser más o menos optimistas / pesimistas". Sin embargo aclaró que "la inflación se va a mantener en niveles muy altos en un promedio anual que puede rondar el 250% al cierre de 2024, basado esto en la inercia del cierre de 2023 y el alto gasto público (gane el candidato que gane)", vaticinó.

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso ató más el destino del índice a quien gane el balotaje.

"La inflación en 2024 dependerá críticamente de quien gane las elecciones", manifestó a PERFIL y recordó que "el programa económico del oficialismo, por lo que dejó traslucir Massa, implicaría seguir con cepo cambiario y esperar que las mayores exportaciones del agro sirvan para revaluar la moneda. Algo que se sabe que no funciona; la inflación es un problema vinculado al desmanejo de nuestra moneda que hacen el Banco Central y el Ministerio de Economía; pretender solucionar la con las exportaciones del sector privado no tiene asidero. Si así fuese, en 2022 Argentina debería haber tenido una fuerte revaluación de su moneda, ya que hubo exportaciones récord por 100 mil millones dólares. Algo que sabemos que no ocurrió", explicó.

La posibilidad de una hiper

Para Marí, si en 2024 la política económica va por este camino, hay una elevada probabilidad de que haya un estallido hiperinflacionario. "Los desequilibrios que acumuló la actual gestión económica forman el caldo de cultivo para que esto sea posible.

Sin reformas, no hay motivos para que la inflación baje. Incluso si se logra evitar un estallido hiperinflacionario, la suba de precios se ubicaría en el rango 150%-200%, similar al actual", comentó a PERFIL.

Además, comentó que en el caso del candidato de la oposición, hay consciencia sobre que si se quiere bajar la inflación se necesita una reforma del régimen monetario, apalancado en una agenda de reformas estructurales que cambien el modelo económico en el que estamos. "Si se avanza por este camino, la inflación podría empezar a bajar de manera sostenida en el segundo semestre del 2024, llegando a niveles anuales de dos dígitos, y consolidar su baja en 2025", adelantó Marí

Tras conocerse el mes anterior el informe de Moody's, Camilo Tiscornia había expresado a CANAL E que de alguna manera veía "un caldo de cultivo para una hiper", aunque había aclarado que aún no veía a la economía en esa situación.

“En alguna circunstancia, hay un caldo de cultivo para una hiper pero aún no estamos ahí”, dijo Tiscornia, y luego completó: “La inflación tendría que ser del 50% por mes para estar en esos niveles”.

“Tendríamos que tener una dinámica mucho más explosiva que la actual, pero hay muchas expectativas que son un caldo de cultivo”, explicó el experto. “Cualquier Gobierno que arranque en diciembre va a tener que sincerar muchos precios reprimidos y eso va a disparar la inflación”, añadió.

Consultado hoy por PERFIL, Tiscornia aseguró que pensar en una inflación del 300% para el año entrante "No es una locura", pero recordó que "la incertidumbre es total. Va a depender mucho de quién gane y qué haga. No hace falta especular mucho. Esperemos al lunes que viene", vaticinó el socio de C&T Consultores.

Finalmente, tampoco el economista Damián Di Pace se mostró sorprendido frente a la posibilidad de que el IPC fuera de 300 por ciento el año entrante.

"No es una locura...depende de la aceleración de precios relativos de la economía", dijo.

El informe de Moody's y la previsión de Cavallo

A través de un informe, desde Moody's advirtieron a comienzos de octubre sobre una contracción económica de un 3,5% en 2023 y un 2,5% adicional en 2024. Además, sostuvieron que la suba de precios se aceleraría hasta situarse en torno al 200% en 2023 y al 350% en 2024.

"Tenemos un escenario que está sujeto a muchas cuestiones. Entre ellos, un cambio de gobierno, que aún desconocemos las políticas que van a aplicar. Pero lo que nosotros mantenemos es un escenario de alta inflación, relativamente menor demanda de combustibles y un precio del crudo siguiendo la volatilidad internacional con un techo", afirmó oportunamente Martina Gallardo Barreyro, Vicepresidenta y Senior Credit Officer de Moody's, en diálogo con Bloomberg Línea.

Bastante en línea con la previsión de Moody's, el economista Domingo Cavallo publicó en su blog a principios de noviembre que también podría llegar el IPC a 300% el año próximo.

Domingo Cavallo dijo que Milei comete un error sobre la dolarización

"Aunque la inflación de octubre fue del orden del 10%, la de noviembre volverá a subir como punto de partida de una aceleración que dificultará el debut del nuevo gobierno, cualquiera sea el resultado del balotaje", sostuvo Cavallo.

En una nota publicada en su blog, el ex ministro de Economía durante 1991 a 1996, indicó que, si no se corrige la política económica, el país va hacia una inflación de 300% anual.