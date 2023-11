Luis Secco opinó que, mientras Macri asumió con un mandato de sacar al kirchnerismo, Milei lo hace con una expectativa clara de sus votantes en cambios económicos radicales. “El votante de Milei expresa algo así como: ‘te voto porque quiero que hagas algo completamente distinto y revolucionario’, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectiva. Formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial. Fue jefe del Gabinete de Asesores del Banco Nación entre el 2015 y el 2017, director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina entre 2004 y 2012, y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre el 2000 y el 2002.

Publicaste un artículo titulado “Javier Milei presidente, el fin de un principio”. ¿En qué sentido creés que la presidencia de Javier Milei es el fin de un principio?

La idea es que el haber llegado a la presidencia y haber generado esta suerte de movilización variopinta, en términos de las características de sus votantes, es sólo el principio. Parafraseando un poco a la famosa frase de Churchill, “yo no creo que sea el principio del fin sino solo el fin del principio”.

Me parece que Milei es consciente de esa situación, y lo que ha hecho en los últimos días es tratar de demostrar por lo menos el qué, aunque todavía no el cómo. Por supuesto que a todos los analistas nos gustaría estar en el dominio ya de la geografía del cómo. Dio algunas pistas, como la idea de no gradualismo sino shock, de hacer los cambios lo más rápido que se pueda, pero evidentemente, todo esto recién arranca, y no puede darse por terminada la carrera, en el sentido de lo que dijo ayer: “soy un inquilino en la Casa de Gobierno”. Me parece que es mucho más que eso y, te diría, tenemos una gran incertidumbre de lo que puede ser su presidencia.

¿El fin de qué cosa creés que fue el triunfo de Milei?

Creo que es el fin en términos de esto que yo llamé cierta movilización: se plantea la posibilidad de volver a revalorizar la capacidad de Argentina de ser un país distinto. Esta idea de instalar la necesidad de cierta demanda de cambio en la sociedad. Para mí eso es algo que se logró que no necesariamente estaba dicho que se podía lograr, que es volver a hacer creer a los argentinos que vale la pena cambiar, intentar algo distinto.

Lo tomo por ese lado, no lo tomé tanto por el lado de la política en sí, sino de decir: “bueno, estamos de nuevo en un punto en el que se abre una expectativa de cambio”.

Yo leí tus análisis y a otros editorialistas, y es como que hay variadas interpretaciones del resultado electoral, pero me parece que todos coinciden, más allá de la diversidad de demandas, en que los votantes de Milei votaron el cambio. Básicamente me refiero a eso, a que Milei logró instalar nuevamente la expectativa de que un cambio es posible en la Argentina.

¿No te parece que esto sucede con cierta regularidad? Sucedió cuando asumió Menem, luego con Kirchner y también con Macri. ¿No podría ser que lo novedoso en la Argentina sería que busquemos la síntesis y no el cambio?

Es un muy buen punto. Dejame cuestionar parcialmente alguna de las cosas que dijiste. Yo creo que con Menem no había expectativa de cambio, era un gran signo de pregunta, era la caricatura del caudillo feudal del interior.

Yo me refería a un cambio respecto de Alfonsín…

Creo que la diferencia es algo que Milei dijo: “es la primera vez que la mayoría de los argentinos vota a alguien que le está diciendo que va a hacer un ajuste y que va a cambiar las cosas”, creo que eso es lo novedoso.

Fijate que Macri, cuando gana, había una expectativa de que las cosas se iban a hacer distintas, pero el mandato que había recibido era más bien ”qué se vayan los que están”. El votante de Milei expresa algo así como: “te voto porque quiero que hagas algo completamente distinto y revolucionario”. No veo que haya habido un mandato tan definido con Macri, como me parece que sí lo hay hoy.

Queda claro. Macri, al igual que Menem, no dijo lo que iba a hacer. En este caso, Milei dice claramente lo que quiere hacer, la discusión es si lo puede hacer…

El fin del principio es esta idea del qué, hago docencia, instalo ideas en los jóvenes, movilizo y demás. Ahora entramos en el terreno del cómo, y en el cómo es donde surgen todas las preguntas. Querés preservar los derechos de propiedad, abrir la economía, hacer un país moderno, transformar el Estado, bajar el déficit a cero. Ayer dijo incluso que quiere ser aún más ambicioso que todas las propuestas que están dando vueltas, porque quiere déficit financiero cero, lo cual supone un ajuste mucho más grande del que esperábamos.

O alguna fórmula que haga que el costo de las leliqs lo paguen los bancos y los ahorristas, como ya sucedió en otro momento, con un Plan Bonex o alguna cosa así.

Esa es otra de las cosas que hay que mencionar en la lista. Dijo: “no puedo resolver nada si no resuelvo los balances del Banco Central primero, y ahí entra el tema de las leliqs y demás”, pero tampoco nos ha dicho cómo.

Economistas como Roberto Lavagna sostenían que era muy fácil resolver el tema de las leliqs, que simplemente había que elevar el encaje de los bancos y no pagar más intereses. Ahora, haciendo eso, los bancos y ahorristas se verían afectados. ¿Estará pensando en algo así?

No, vamos a ver, porque también él genera un poco de confusión con algunas cosas que dice. Él dijo en varias entrevistas que el ajuste fiscal son 15 puntos de PBI, y ahí mete el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal.

Normalmente, ciertos economistas plantean que el ajuste cuasi fiscal nunca se ajusta, que se ajusta el fiscal para pagar el cuasi fiscal. La pregunta es si es al revés de lo que uno imagina, que un ortodoxo piensa que en realidad hay que ajustar el cuasi fiscal, y el ajuste cuasi fiscal es ajustar a los que reciben los intereses afectando la rentabilidad de los bancos. Me pregunto si, cuando él planta que bajar el ajustar el 15%, va a bajar el 15% del déficit fiscal para pagar el cuasi fiscal, o el 15% no es todo del fiscal, ¿se entiende la pregunta?

Absolutamente. Me cuesta imaginar qué tiene en la cabeza cuando dice que tiene la solución al cuasi fiscal. Yo, por lo pronto, te diría que no hay forma de ajustar el déficit fiscal para ajustar el cuasi fiscal, porque la idea es llevar el déficit fiscal a cero y no te genera ese extra…

Podríamos decir que el déficit fiscal es mucho menor que el cuasi fiscal.

Sí, pero también hay que saber que es mucho más difícil de bajar. Hacer un ajuste fiscal de 5 puntos no es fácil. Mi estimación es que, si el déficit, como está, es mucho más grande de esos 5 puntos que dice Milei, que es el déficit financiero, el primario más los pagos de intereses, el ajuste sería más grande.

¿Sabés cuál es la diferencia entre el déficit fiscal y el cuasi fiscal? El fiscal tiene nombre y apellido. Vos siempre decidís a quién le cobrás impuestos y a quién le das tu gasto. El cuasi-fiscal, como parte del central. La política monetaria no tiene un nombre y apellido tan definido. Cuando vos decís que corregir el cuasi fiscal es afectar a los bancos y a los depositantes, bueno, es una generalidad, son todos.

No sé por qué sospecho que hay algo allí, porque obviamente reducir el déficit fiscal lo suficiente como para seguir pagando el cuasi fiscal, o sea que el déficit final sea cero, me parece imposible. Tiendo a pensar que una persona inteligente en términos económicos debe estar pensando algo inteligente, como que los 15 puntos sean 10 de un lado y 5 del otro, y no 15 de un sólo lado.

Estoy de acuerdo, pero no sabemos qué. Fijate que en la revalorización de acciones en Argentina los bancos estuvieron un poquito menos eufóricos, hay un clima de espera.

Y el movimiento de las leliqs fue distinta a la emisión de deuda, ahí tenés que hay una sospecha de qué puede pasar con eso.

Los bancos prefirieron irse a “pases”.

