Según informó el periodista Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), reapareció Alberto Fernández, en sus últimos días de gobierno, antes de entregar el poder y la banda presidencial en la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre en el recinto de la Cámara de Diputados.

Ayer recibió a Javier Milei, se divulgó la foto conjunta del primer día de transición y dio algunos reportajes a medios internacionales. Habló con la cadena NTN de Colombia, también con El Observador de Uruguay con González Oro, y dejó algunas declaraciones. Volvió a reiterar que le “faltó suerte”, ya que su evaluación de lo que pasó en estos cuatro años tuvo que ver con la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, la sequía y todo lo que vino de manera exógena a su gobierno.

También hizo referencia a Juan Domingo Perón, y aseguró que cuando asumió alguien le dijo: “tu tiempo va a ser el del tercer Perón, tironeado por derecha y por izquierda. Preparate para el tironeo. Y tenía una enorme razón”.

El mensaje neutral de Alberto Fernández: “El pueblo ha expresado su voluntad”

Al ser consultado sobre qué grado de responsabilidad tuvo en la derrota del oficialismo frente a Javier Milei, remarcó que el espacio entero debe replantearse cosas que ocurrieron en los cuatro años y “que cada uno vea la cuota de responsabilidad que le cabe”. Además, sostuvo que “no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo” y aseguró que fue un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas.

“Una enorme deuda que nos dejó Macri, una pandemia que azotó al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros somos importadores de energía, y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares”, detalló el Presidente.

En auxilio del vencedor: quiénes son los peronistas "tentados" por Javier Milei

También recalcó que tiene los problemas que tiene por no haber sido obediente a la Vicepresidenta. “Los medios argentinos decían que yo era un títere, y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina, con lo cual, muy títere no era. Ese era el problema”, aseguró Fernández. “Oír, oigo, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo”, agregó.

Una relación que termina completamente rota entre el Presidente y Cristina Fernández de Kirchner.

MVB JL