Un viejo refrán dice que los peronistas siempre corren en auxilio del vencedor de una elección, incluso si no es de su mismo partido. Con el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones 2023, la frase cobra más validez que nunca, ya que el presidente electo no alcanza a cubrir todos los puestos clave del gabinete con su propia fuerza y la ayuda del PRO.

Esta semana, varios dirigentes peronistas escuchan su nombre como un canto de sirenas, en reuniones y en versiones periodísticas. Florencio Randazzo, Daniel Scioli, Juan Schiaretti y Luis Barrionuevo son algunos de los apuntados y las negociaciones están abiertas.

Randazzo y el Congreso que viene

Javier Milei ya deslizó su intención de tener a Randazzo como presidente de la Cámara de Diputados. Es un cargo importantísimo para cualquier gobierno, pero más aún para La Libertad Avanza, que asumirá con pocos legisladores y con un Congreso en ebullición por la ruptura de Juntos por el Cambio. Enfrente estará el peronismo, que observa atónito lo que puede pasar con el tema de las privatizaciones. Ese cargo es, además, el cuarto lugar en la sucesión presidencial.

El entorno de Randazzo no filtra nada y hasta asegura que no hubo propuesta formal. El exministro de Transporte de Cristina Fernández fue candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti y no vería con malos ojos tomar un rol preponderante -y de muchísimo poder- para lo que viene.

Juan Schiaretti y Florencio Randazzo

¿Scioli se queda en Brasil?

Otro que es visto con buenos ojos por Milei es el actual embajador argentino en Brasil Daniel Scioli. El exgobernador bonaerense siempre se mostró respetuoso de la figura del libertario. La relación de Milei con Lula Da Silva es pésima, al punto que el mandatario brasileño no vendrá a su asunción, pero si lo hará Jair Bolsonaro.

Por eso, desde La Libertad Avanza no descartan pedirle a Scioli que se quede en Brasil para mantener un puente con el principal socio comercial de nuestro país. Cuando el embajador asumió, el presidente era Bolsonaro y a pesar de las diferencias ideológicas el vínculo no se cortó.

Daniel Scioli con Sergio Massa

"Felicito al flamante presidente electo @JMilei y a su vicepresidenta @VickyVillarruel por la victoria en esta ejemplar jornada democrática donde la voluntad del pueblo argentino fue la gran protagonista. Un fuerte abrazo a mi querido amigo Guillermo Francos", tuiteó Scioli ante el triunfo libertario.

Michel y Schiaretti

Hay quienes aseguran que podría seguir en Aduana Guillermo Michel, aunque su pasado inmediato con Massa podría jugarle en contra. "No tienen a nadie de carrera ahí. Todo puede pasar".

Otro tentado, aunque ya habría dicho que no, es Juan Schiaretti, gobernador saliente de Córdoba. Una idea que circula es ofrecerle la embajada de España, aunque ya habría mandado un mensaje para descartar el ofrecimiento.

¿La vuelta de Luis Barrionuevo?

No esperó que lo llamen y se acercó por su cuenta: ¿vuelve Luis Barrionuevo? El histórico jefe del sindicato UTHGRA tuvo una fugaz alianza con Milei ni bien ganó las PASO. Pero luego decidió romper relaciones por su acercamiento a Mauricio Macri.

Barrionuevo con "El León" libertario

Sin embargo, Barrionuevo cambió -otra vez- de opinión. El gastronómico dijo que estaría cerca para ayudar al libertario. Según pudo saber este medio, intentará acercarse para depositar a su gente en el ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud.

