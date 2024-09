Schiaretti quiere ser candidato en 2027 e insiste con no participar en las legislativas

Martín Llaryora y Juan Schiaretti lo tienen decidido: recién en marzo del año que viene resolverán qué harán en las elecciones legislativas de medio término y quiénes serán los candidatos. Por lo tanto, hasta ese momento renovarán, cada vez que puedan, el juego de las escondidas. Mientras tanto, el exgobernador tiene algunas cosas en claro que pretende convertirlas en hojas de ruta: no ser candidato a diputado nacional por Córdoba (mucho menos por Caba), armar “su” partido de centro y recorrer el país, y luego, con una estructura política definida, ser candidato presidencial en 2027.

Schiaretti imagina un escenario con Milei y, al mismo tiempo, está convencido que el escándalo que desató Alberto Fernández seguirá pegando muy fuerte en el peronismo y complicará sobremanera las posibilidades del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Esta bomba que detonó Alberto le da en la línea de flotación a Cristina Fernández, al propio Axel y a todo el peronismo, sobre todo al alineado con los k”, razonó un dirigente de dilatada trayectoria en el peronismo.

Allí, Schiaretti ve su posibilidad y por ese motivo no detendrá su paso y continuará con sus visitas al interior y también a Caba para engordar su estructura política, aunque por el momento sin hablar de candidaturas.

Es optimista, se siente fuerte y piensa que el presidente Milei deberá afrontar una etapa muy difícil de su gobierno, ya que con la rebaja del impuesto PAÍS le será muy complicado tener un resultado fiscal favorable. “Entonces, no le quedará otra que seguir ajustando y hay que ver qué opina la sociedad que hasta ahora lo viene apoyando”, opinó otro hombre acostumbrado a presenciar largas conversaciones en la mesa chica de Schiaretti, que integra apenas un puñado de dirigentes.

El exgobernador está relativamente tranquilo con la situación de Córdoba porque, a pesar de los problemas generados a partir de la decisión del Gobierno nacional de pisar la manguera y ni siquiera pagar las deudas, Llaryora se viene moviendo con tino.

Sin enfrentarse con Milei pero tampoco repitiendo cada dos días un poco honorable “le pertenezco señor presidente”, Llaryora busca salidas ingeniosas.

Prunotto pateó el tablero

La puja por la definición de las candidaturas es constante y cobra vuelo a medida que pasan las semanas, a la par que provoca enojos y discusiones variadas. En las últimas semanas, algunos trascendidos daban cuenta de que la vicegobernadora Myrian Prunotto se había bajado de la competencia electoral y no tenía en sus planes ser candidata a diputada nacional.

A través de voceros, la vicegobernadora manifestó que no se bajó de ninguna candidatura porque nunca se subió, pero hará lo que sea necesario para el cordobesismo.

“Myrian sufre los efectos del fuego amigo”, sintetizó un allegado con lo cual queda más o menos claro que las versiones vienen del propio justicialismo, que empieza a darle color a la batalla política que se vendrá luego de las fiestas de fin de año y las vacaciones.

La pelea política por el segundo lugar en la lista del oficialismo provincial amaga con ser una pulseada de envergadura con varias anotadas para un solo lugar, ya que se considera que en una buena elección, el PJ podría obtener dos bancas salvo que haya una alianza importante del lado opositor, aunque hoy esa posibilidad no aparece como válida.

En un módico anticipo realizado hace un mes, este medio dijo que Schiaretti estaba en conversaciones con el ARI-Coalición Cívica de Elisa Carrió. Allegados a la dirigente de origen chaqueño indicaron que en el marco de esa alianza se podría impulsar a la referente de “Lilita” en Córdoba para que dispute el segundo lugar de la lista: Laura Sesma.

También habrá que seguir con atención los pasos de Natalia de la Sota, quien en no pocas ocasiones se desmarca del bloque y juega siguiendo sus propias condiciones. Por último se habló más de una vez de la ministra de Ambiente, Victoria Flores. Lo único que queda claro es que nadie quiere dar un metro de ventaja.

El domo en el Kempes

Concentrado fuerte en la gestión, Llaryora busca hacer obras icónicas que marquen su paso por El Panal. En su entorno manifestaron que se continúa con la planificación de la remodelación del estadio Mario Alberto Kempes y de un espacio cerrado con capacidad para entre 15 mil y 20 mil espectadores que se emplazaría en las proximidades del parque Juan Bautista Bustos, en la zona norte de la capital provincial. Ese estadio a construir será cerrado y servirá para realizar determinados eventos deportivos que no se puedan concretar en el Kempes o para espectáculos y eventos masivos.

Para los funcionarios involucrados en estos proyectos, las obras le darán un gran impulso al empleo, a la par que valorizarán la gestión del gobierno provincial, a la que Llaryora se aferra aunque conoce las limitaciones impuestas por la fuerte crisis económica.

“El que gobierna conduce”, suele repetir Schiaretti para poner en el centro de la escena a Llaryora, quien según su mentor deberá decidir la estrategia política de las próximas elecciones y tener la última palabra cuando se definan las listas de candidatos a diputados nacionales.

Por las dudas, el gobernador mira de reojo al radicalismo, al Frente Cívico de Luis Juez y también a La Libertad Avanza, el partido oficialista a nivel nacional que en Córdoba no tiene una estructura sólida, pero que de a poco va buscando su identidad y su ensanchamiento. Deberá definirse después si la gente vota a Milei, como lo hizo el año pasado, o a los representantes de la novel fuerza, que ahora no tendrá al presidente como candidato, aunque seguramente las boletas lleven su foto.