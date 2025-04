Mario Kempes: “Andrés Fassi tiene el valor para ponerle los puntos a Chiqui Tapia”

La leyenda del fútbol y figura clave en el Mundial 1978, el cordobés Mario Alberto Kempes, reconoció públicamente “el valor” de Andrés Fassi por “decir de frente” las críticas a Claudio Chiqui Tapia por la gestión del fútbol argentino como presidente de AFA. El Matador dijo que la liga argentina “ya parece la MLS”.

En una larga entrevista en el programa Última Pregunta, por Radio Continental Córdoba, el goleador analizó el presente del fútbol argentino, solapadamente sentó postura sobre la gestión de AFA, elogió a la Selección y a Scaloni, y mostró preocupación por la formación de jóvenes jugadores.

El Matador fue contundente al referirse a la relación entre los clubes y la Asociación del Fútbol Argentino: "No creo que los clubes tengan dinero suficiente solo con las entradas para pagar jugadores. La AFA ayuda, y si no estás con quien dirige, se complica. Menos Fassi”, en clara alusión a la tensión entre el presidente de Talleres y Tapia.

En ese punto, Kempes hizo un paréntesis en su relato y respaldó al dirigente de la T: “Fassi fue el que puso los puntos sobre las íes, él está contento con lo que hizo, creo que hay muy poquitos que los respaldaron. Él tiene el suficiente valor como para decirlo de frente, cosa que otras personas no”.

Sobre el torneo local

El campeón del mundo en 1978 criticó el formato actual del fútbol argentino: “Es una barbaridad la cantidad de equipos. Creo que el descenso ya no existe y el torneo ya parece la MLS (NdeR: liga de fútbol de los Estados Unidos). La única motivación es para salir campeón. Pero después si te va mal, no descendés. Así que el equipo siempre va a estar en la MLS y no en la segunda división. Extraño los torneos de 20 equipos, eran más competitivos”.

La Selección y Scaloni

Sobre la selección campeona del mundo, el exdelantero evitó comparaciones históricas “odiosas”, pero destacó: "Si ganan el próximo Mundial, podríamos hablar de la mejor selección de todos los tiempos", frase que abrió la polémica en las redes sociales la semana anterior tras una declaración pública de Kempes.

Sin embargo, el Matador no mezquinó elogios hacia el trabajo de DT, Lionel Scaloni: "Es un equipo compacto donde el que entra sabe lo que tiene que hacer. No dependen de uno solo, cada jugador es responsable".

Reconocimiento a generaciones pasadas

Kempes también expresó su malestar por lo que considera un olvido de las glorias del pasado: "Podrían invitar a jugadores del 78 o 86 a eventos importantes para hacernos partícipes. Claro, a mí me molesta, me ofende de que gente no se dé cuenta de que dirigiendo como están dirigiendo se olviden de eso. Argentina tiene tres estrellas, no una".

Preocupación por las divisiones juveniles

El exjugador surgido de la cantera de Instituto mostró su descontento con la formación actual de jóvenes jugadores: "Falta el potrero. Hoy los chicos son autómatas, los robotizan. Los técnicos les prohíben gambetear y así se pierde la esencia".

"El fútbol argentino debe dejarlos libres, que jueguen con alegría como antes, no obligarlos a seguir sistemas rígidos", reclamó el exjugador, coincidiendo con las declaraciones de Pablo Aimar que cada tanto se viralizan una y otra vez.