“Los llamé y no atendieron”: la angustia de Mario Kempes por sus hijos en la tragedia de Valencia

Mario Alberto Kempes, excampeón del mundo con Argentina, sintió “muy de cerca el drama” porque pasó un momento de mucha tensión al enterarse de la tragedia en Valencia y no poder contactar a sus hijos que residen en la ciudad española, donde el exfutbolista brilló en las décadas del 70 y 80.

“Mi hija mayor y mi hijo mediano están en Valencia. Cuando les llamé y no pude contactar con ellos al principio se me encogió el estómago”, dijo a Diario As el exgoleador surgido en Instituto de Córdoba, quien aclaró que a sus descendientes “no les pasó nada”.

Kempes fue figura en el club Valencia y la comunidad lo considera un valenciano por adopción, pese a que actualmente reside en Estados Unidos: “Mi corazón está con todos los afectados. ¡Amunt valencianos! Estamos con vosotros”, expresó el argentino.

En contacto con PERFIL CÓRDOBA, contó que en esta época “en Valencia siempre está ‘la gota fría’”, un fenómeno meteorológico que persiste durante algunos días con fuertes tormentas.

“Esta vez, DANA (NdeR: sigla de ‘depresión aislada en niveles altos’) vino con toda la fuerza y los agarró mal parados a todos y pasó lo que pasó, lastimosamente. La naturaleza viene con toda la furia”, relató a este medio.

El cordobés agregó: “Ha sido un desastre total. Ojalá que sirva para prevenir sucesos como estos. Habían cerrado varios canales de antiguos arroyitos y, cuando bajó todo el torrente de barro, arrasó con todo”.

Subasta una camiseta

Para colaborar con la causa que afecta a miles de valencianos, Kempes subastará una camiseta firmada de la Selección Argentina. Los beneficios recaudados irán para la fundación World Central Kitchen.

Lo recaudado se destinará a las víctimas del desastre causado por DANA en la Comunidad Valenciana, para ayudar a las familias en las localidades afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones, indicaron desde la organización.

Hay de tiempo de participar hasta el miércoles 20 de noviembre a las 17:00 hora de Argentina.

“Tiene que empezar la gente de Valencia a trabajar. Están teniendo ayuda permanente de todos lados. Ojalá que esto se solucione enseguida y que vuelvan a una vida normal, que les va a costar, eso sí, una barbaridad”, manifestó Kempes a PERFIL CÓRDOBA.