Tras intentos fallidos, Caputo prepara medidas para fomentar el uso de dólares

Con el intento truncado de la dolarización, el Gobierno avanza en el fomento del dólar en la economía. Tras el blanqueo de capitales y la aprobación del uso de tarjeta de débito en moneda norteamericana, el equipo económico busca impulsar el esquema de “competencias de monedas”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que en dos semanas se anunciaría la medida en cuestión. Remunerar cuentas en dólares, pagar impuestos, habilitar el pago de cuotas, retenciones, las especulaciones que comenzaron a sonar entre los analistas. Un nuevo blanqueo requeriría aprobación del Congreso.

“Estamos en una competencia de monedas, queremos remonetizar la economía en dólares, en las próximas dos semanas vamos a estar anunciando una medida que va a sorprender, que va a fomentar mucho el uso de los dólares, cada vez van a circular más dólares”, lanzó sin mayores presiones Toto Caputo esta semana en la Expo EFI.

El objetivo del oficialismo es que los argentinos “saquen los dólares del colchón”, y así lograr monetizar la economía en medio de una política monetaria restrictiva y amortiguar el impacto en el nivel de actividad. El equipo económico logró un primer avance con el régimen de regularización de activos, donde ingresaron al sistema más de US$ 20 mil millones. Sin embargo, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que “hay más de 200 mil millones de dólares bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”. Por lo cual el blanqueo implicó cerca de un 10% del dinero en moneda extranjera que cuentan los argentinos fuera del sistema. El Indec señala que el monto asciende a más de US$ 400 mil la formación de activos externos en el exterior.

Una de las opciones con que especulan los analistas que pudiera implicar la nueva medida del Gobierno sería la habilitación de pagar impuestos con dólares, algo que incluso el propio titular del Palacio de Hacienda había apuntado hacia mediados del año pasado, cuando en sus redes sociales expresó: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”. O al menos aquellas empresas que generen ingresos de moneda dura. Con una medida similar, Ecuador logró un incremento del 15% de bancarización en dólares.

En tanto, el Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec) señaló en un informe otra opción, que solo se aplique a las retenciones. La alícuota que pagan los exportadores se pesifica, “podría dejarse un 50% dolarizado”, destacó la consultora. Desde el sector exportador señalaron a PERFIL que, si bien es algo que no promovieron, fue algo que se habló “que la liquidación mandatoria de divisas de exportaciones genera limitaciones importantes”.

BCRA. Si bien el blanqueo de capitales fue importante en términos de ingreso de divisas, el equipo económico no logró impactar en el consumo con la habilitación del pago con tarjetas de débito en dólares. De acuerdo al informe de pagos minoristas que publica el BCRA, en marzo se registraron 1,7 millones de operaciones por US$ 2.579 millones, lo que significó el 0,3% de las transacciones totales. Desde una de las secretarías dentro del Palacio de Hacienda explicaron que la parte “transaccional” ya se hizo y falta avanzar en la “autopista” de circulación de dólares, de lo que se encargaría el Central. Por eso, otra medida que se especula entre los analistas es que se habilite el uso del dólar como método de pago para cuotas con tarjeta. En cuanto a este último punto, en el tercer mes del año se observaron pagos en tarjetas de crédito por 7,7 billones de pesos, lo cual, a un tipo de cambio de $ 1.190 según marca la pizarra del Banco Nación, serían alrededor de US$ 6.500 millones.

Según pudo saber este medio, esta semana se concretará la operación de compra de letras intransferibles del Tesoro al BCRA por el desembolso recibido en el marco del acuerdo con el FMI. Cabe recordar que ese dinero ya se encuentra contabilizado en las arcas de la máxima autoridad monetaria en las reservas brutas. El impacto contable se verá reflejado como una suba de las reservas netas y líquidas, y por ende un incremento del poder de fuego para intervenir en caso de que la entidad presidida por Santiago Bausili así lo decida.

Pero, también, el Central contará con respaldo para pagar una remuneración a los encajes de los dólares de los bancos y a su vez las entidades bancarias a los ahorristas (en la actualidad los depósitos tienen 0% de interés), que es otra de las posibilidades que barajan el mercado y los analistas respecto de la medida que se espera anuncie el titular de la poltrona de Hacienda en las próximas semanas. Es probable que el Ministerio de Economía esté esperando la operación del BCRA para los anuncios. “Si la idea es que la gente saque los dólares del colchón, hay que premiar a los ahorristas por hacerlo, por lo que remunerar las cuentas podría ser un primer paso”, subrayó a PERFIL el economista Leo Anzalone.

Así, se incentivaría a que los depósitos en dólares se mantengan dentro de los bancos que, hasta el 25 de abril, superaban los US$ 30.200 millones. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario tras el acuerdo con el Fondo, los depósitos aumentaron US$ 1.116 millones, debido a la eliminación del cepo a los ahorristas y en consecuencia hubo un aumento de la dolarización de carteras. Sin embargo, antes de esa fecha retrocedieron US$ 2.396 desde enero, por lo cual en lo que va del año aún se registra un saldo negativo por US$ 1.280 millones.

Otra opción para favorecer el uso de dólares en la economía sería la emisión de más bonos en dólares “duros”. “Emitir Letes (hay en el mercado) o Lecap en US$ con: amortización en dólares físicos, liquidez garantizada, extensión fiscal. El modelo uruguayo 2003-2013 redujo la dolarización informal del 38% al 22%”, añadió el estudio de Cepec.

Por último, una de las opciones que los especialistas ven como menos probable sería que el Gobierno habilitara cuentas sueldo en dólares, o al menos que las empresas que generen ingresos en moneda norteamericana pagaran salarios directamente en esa moneda.