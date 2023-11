Alberto Fernández pasa sus últimos días como presidente de la Argentina. Tras cuatro años de mandato, el 10 de diciembre volverá a su casa y su futuro político es una incógnita, aunque en las últimas horas hizo escuchar su voz. Es que el actual presidente reflotó su pelea con Cristina Kirchner. "Me decían títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina", lanzó.

El mandatario dio una serie de entrevistas este martes, luego de su encuentro con el presidente electo Javier Milei. Una de ellas fue en El Observador, con Oscar González Oro, quien le preguntó acerca de las declaraciones de la vicepresidenta, que dijo el 22 de octubre que "no fui escuchada".

"Resiste el fascismo": Roger Waters y un primer River lleno de consignas políticas

"Ella confunde las cosas. Escuchar fue escuchada, fue leída, porque mandaba carta pública, dejaba tweets, hacía declaraciones y la escuchaba en privado. No la obedecí en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla y ella lo supo desde el primer día. Y además tuvo un antecedente conmigo en el 2008 cuando estuve en desacuerdo con la lógica que se había desatado postcrisis de la 125 y me fui", recordó el presidente.

A pocos días de dejar el cargo, y ya terminada la campaña electoral, el presidente dejó atrás los largos meses que estuvo en silencio, con perfil bajo y actividades limitadas a cuestiones protocolares.

Alberto Fernández.

Ahora, con un oficialismo que en tres semanas volverá a ser oposición, Fernández levantó la voz y apuntaló la interna contra el kirchnerismo y contra Cristina en particular.

"Resulta que el títere es el único que la enfrenta"

Entre otras cuestiones, recordó que le causaba gracia cómo algunos medios lo tildaban de "títere" de la vice. "Resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces", dijo.

Cristina Kirchner y Victoria Villarruel se reunirán este miércoles en el Senado

Y volvió sobre las declaraciones de la vice al decir que "la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oir escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo. Yo la verdad quería a la Argentina subirle la vara a un montón de cosas".

El presidente negó que en la coalición alguien no haya sido escuchado. Dijo que es una mentira y agregó que, por el contrario, "lo que es verdad es que alguien no fue obedecido, pero hay momentos en que el presidente decide y no debe obediencia a nadie".

"Por un lado, me piden que sea obediente, pero, por otro lado, me dicen que tenga la lapicera. Ahora, cuando la lapicera firma algo que no les gusta", insistió.

El presidente dijo que ahora el peronismo tiene que "abrir un debate interno sobre cómo seguir hacia adelante", tras la fuerte derrota que sufrió el domingo en las urnas, cuando Milei fue votado con más del 55 por ciento de los votos y puso fin a la ilusión oficialista de gobernar ocho años.

Fuera de la discusión con la vicepresidenta y la interna en el Gobierno, defendió su rol como presidente en los últimos cuatro años. Fernández dijo que le tocó vivir "tiempos muy duros que, además, la gente no pondera adecuadamente".

"Dejo una Argentina andando"

Habló de la pandemia, reconoció que "tenemos 40% de pobreza y recibimos 36", mencionó la guerra y la sequía, además de la crisis por los argentinos secuestrados por Hamas.

El presidente Alberto Fernandez junto al presidente electo Javier Milei.

"Dejo una Argentina de pie, andando. Sé que las primeras dos deudas que hay que pagar son solucionar el problema de los ingresos de la gente, porque los salarios están muy deprimidos, y parar la inflación", señaló. "Es una tarea en la que tenemos que comprometernos todo. Te dejo un país en el que, pese a todo lo que estoy diciendo, en los primeros 8 meses de este año tenemos récord de producción industrial de los últimos 8 años", añadió.

Violento escrache a Grabois en el aeropuerto de Ezeiza: "Ustedes arruinaron el país con Cristina"

Durante la entrevista, el presidente saliente dijo que le faltó suerte "porque el mundo se complotó en mi tiempo". "Evidentemente, evidentemente nosotros. No hemos podido resolver el problema de la inflación y no hemos podido resolver el problema de los ingresos de la gente. No hemos podido resolverlo", completó.

AS/fl