Roger Waters brilló en la noche del martes su primera fecha en un estadio Monumental repleto de fanáticos del exlíder de Pink Floyd.

En medio de la polémica que escaló hasta la Justicia -por un intento de la DAIA para que se suspenda el show- el legendario músico salió al escenario luego de una advertencia necesaria que se proyectó en las pantallas: "Si eres de los que dicen 'Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger' harías bien en irte a la mierda e ir al bar en este momento".

En su tercera visita a la Argentina, Waters agotó dos estadios y convocó a más de 150 mil personas. Después de la advertencia, apareció sobre una silla de ruedas y por los altavoces sonó Comfortably Numb.

Uno que empezó tranqui fue Roger Waters en River.



Te amo loco. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/FckM7MPdgh — Giuliana María (@giuligalliano_) November 22, 2023

Entre tema y tema, Waters aprovechó primero para hacer una catarsis a propósito de la polémica por la negativa de los hoteles a hospedarlo durante su estadía en el país.

"Vine muchas veces a Buenos Aires y siempre traje música. No sé si saben que los hoteles de Buenos Aires no me quieren hospedar porque lucho por los derechos humanos", dijo, en inglés, mirando al público.

Roger Waters y la necesidad de identificar a todos y cada uno de los caídos en Malvinas. pic.twitter.com/3Rh8TTCHmL — Lucas Asmar Moreno (@LucasAsmar) November 22, 2023

"Eso es algo que me enseñó mi madre y nunca olvido. Y hay que decirle a los poderes de turno que respeten los derechos humanos. Y se deberían respetar del río Jordan al Mediterráneo", agregó Waters, mientras recibía el apoyo del público que lo veía a través de las pantallas en blanco y negro.

Show, con una fiscal presente

Las redes sociales reflejaron el contenido político de un show que contuvo un repaso por la discografía de Pink Floyd y temas de Waters como solista.

A lo largo del show, las mismas pantallas mostraron consignas relacionadas a los derechos humanos, en contra de las matanzas en Irak y consignas como "paren el genocidio en Gaza", entre otras. Además, el público hizo lo suyo cuando comenzó a gritar "el que no salta votó a Milei" y "Nunca más".

El músico pasó por "The Wall" con "In the Flesh" y "Run Like Hell"; tocó "Deja Vu" e "Is This The Life We Really Want?; y temas de "Dark Side of the Moon". En el medio también se refirió a los proyectos para identificar soldados en Malvinas, mientras sonaban los acordes de "Two sun in the Sunsets", de "The Final Cut".

El músico volverá a presentarse en River el miércoles a la noche, en un show que promete la misma intensidad que el primero. En las últimas horas, la Delegación de Entidades Israelitas Argentinas (DAIA) pidió un amparo judicial para que se suspenda el show, pero no prosperó. Como argumento principal se quejaban de expresiones y mensajes que consideraban antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado 17 de noviembre.

"La DAIA repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el exlíder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas -continúa el texto-. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre, asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino", decía la presentación.

Como corolario, la Justicia argentina se pronunció al respecto. Si bien no ordenó la suspensión del show, lanzó una serie de advertencias al músico para que se abstenga de realizar "actos o expresiones antisemitas o discriminatorias". También avisó que una fiscal se iba a instalar de manera personal en el estadio para monitorear el cumplimiento de la medida.

