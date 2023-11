La DAIA acusó a Roger Waters de "promover discursos de odio" y pidió suspender los shows en Argentina

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un pedido de medida cautelar “solicitando la suspensión” de los dos shows de Roger Waters en Argentina, a partir de las expresiones catalogadas como "antisemitas" que tuvo durante el recital que brindó en Uruguay el viernes pasado. El ex Pink Floyd se presenta este martes y miércoles en el estadio River Plate.

El amparo se presentó ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro. 13 de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene entre 24 y 48 horas para resolver.

"Se presentó ante la Justicia un amparo con pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters programado para realizarse en Buenos Aires en el día de hoy por sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado viernes 17 de noviembre", dice el primer párrafo del comunicado de la institución publicado en X, antes Twitter.



Roger Waters se defendió de las críticas y la negativa de los hoteles: "No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida"

El escrito denuncia que como delegación "repudian, condenan y consideran peligrosos los mensajes antisemitas del ex líder de la banda Pink Floyd". Desde la DAIA sostienen que los dichos de Waters ponen en duda la masacre cometida por Hamás el pasado 7 de octubre al decir que fue un invento de Israel.

El episodio al que hace mención el comunicado refiere al momento entre canciones durante el recital que el artista dio en el Estadio Centenario, en el que habló específicamente del presidente del Comité Central Israelita del Uruguay: “Quiero decirle especiales buenas noches al señor Roby Schindler, quien es el líder de una alguna organización israelí de aquí y me hizo prohibir en los hermosos hoteles de su ciudad. Así que Roby, ¡fuck you!”, dijo Waters.

Luego, el creador de The Wall, agregó que mientras se daba el show el gobierno de Israel estaba “asesinando al pueblo palestino en Gaza”.

“Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina que fue promovida por la DAIA”, cierra el comunicado de la organización israelita argentina.

David Guetta vuelve en enero a la Argentina y en una semana salen a la venta las entradas

Esta mañana también se dio a conocer que la organización, que decidió mantener en resguardo la ubicación de su hospedaje en Buenos Aires, no permitirá fotógrafos ni cámaras de video durante el show.



"Los Roby Schindler de este mundo tratan de silenciarme porque creo en los derechos humanos y ellos no. Son una sociedad colonial a la que nada detiene, ni siquiera el asesinato en masa, para proclamar su supremacía sobre otros pueblos y otras religiones. Como seres humanos es un absoluto deber moral enfrentarse a ellos", expresó Waters anteriormente en una entrevista.

Quien lo sigue desde Pink Floyd, y quien no, sabe que Roger Waters siempre tomó claras posturas políticas, básicamente antibélicas y antiimperialistas, incluso se ha declarado como “un opositor a toda forma de racismo y opresión”. Y en esa línea se movió siempre, tanto políticamente como con su arte. De hecho, el último álbum de Pink Floyd del cual participó antes de su salida de la banda fue The final cut, publicado en 1983, dedicado a la guerra de Malvinas.

Roger Waters cuestionó el rol "sospechoso" de Israel en el ataque de Hamás: "No sabemos si alguna vez tendremos una historia real"

Una expresión artística que se hizo eco en varios medios, fue el pasaje de sus shows en el que aborda "In the Flesh", tema apertura de "The Wall", en el que a modo performático se calza un uniforme militar similar al nazi y encarna a un dictador. Este acto le valió críticas en los últimos meses de organizaciones judías que sostienen que ese acto no es más que una celebración del nazismo.

Sin embargo, la polémica adquirió un nuevo matiz a partir de una entrevista en la que Water dijo que el Estado de Israel "inventa historias" sobre los ataques del grupo islamista Hamas en Israel del 7 de octubre. Waters dio a entender que el Estado de Israel es responsable de este y otros crímenes que ocurren desde mucho antes del reciente ataque en Gaza. Esto provocó represalias concretas por parte de los políticos y grupos proisraelíes.

En todo el mundo proliferaron censuras a su frase en la que sentenciaba que "la población de Gaza tiene derecho a defenderse de las agresiones de Israel", y acusaciones de antisemitismo. Y tanto en Argentina como en Uruguay el músico tuvo algunas cancelaciones de reservas hoteleras que tenía para todo su equipo.

La IHRA y la Guerra Imperialista

Roger Waters es un activo militante del movimiento “Boicot, Desinversiones y Sanciones” (BDS), que denuncia la política de apartheid del Estado de Israel contra la población palestina y árabe y convoca al boicot económico contra el Estado de Israel.

5 conciertos para cortar la semana

Tanto los Estados de Reino Unido como Alemania, en cambio, son miembros de la “International Holocaust Remembrance Alliance” (IHRA), que define al antisemitismo como “una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. Esta definición pretende suprimir cualquier crítica al gobierno israelí, repleto de racistas y de fascistoides, en nombre de “la lucha contra el antisemitismo”.



Por otro lado, Roger Waters es considerado como uno de los pocos opositores a la guerra imperialista en Ucrania. Esto también ha sido motivo de repudio contra Waters en Reino Unido y Alemania. Se lo acusó de ser propagandista de Putin, a pesar de que el ex lider de Pink Floyd también ha denunciado sistemáticamente su régimen y su “operación militar especial” en Ucrania.