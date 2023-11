David Guetta vuelve en enero a la Argentina y en una semana salen a la venta las entradas

Cuando todavía resuena en la memoria eso show que hizo desde una terraza de Miami y se transmitió de manera gratuita a todo el mundo por YouTube, el genial David Guetta volverá a presentarse en la Argentina. La cita será el 6 de enero de 2024 en el Movistar Arena (Humbold 450, CABA) de la mano de Fenix Entertainment. Antes del reencuentro con su público argentino, el multipremiado DJ dará un show en un imponente marco natural frente al mar, en la ciudad de Punta del Este el 2 enero de 2024.

DJ, productor, artista, Guetta es un pionero en la música y un ícono internacional que ha colaborado con algunas de las estrellas más grandes del mundo, incluyendo a SIA, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Shakira, Ariana Grande, Kid Cudi, J Balvin, Becky Hill, Raye. David arrancó el 2023 con su nuevo éxito de baile Baby Don't Hurt Me, en colaboración con las dos megastrellas del pop Anne-Marie y Coi Leray. Y hace pocas semanas sorprendió al lanzar la versión 2023 de I'm Good, con la participación de Lit Killah y Ludmilla.

Por otra parte, realizó remezclas para algunas de las estrellas más grandes del mundo, incluyendo a la realeza del pop Sam Smith & Kim Petras, Coldplay, Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Kodak Black y Coi Leray.

Un maestro creativo en diversos géneros, Guetta ha continuado fortaleciendo su proyecto Future Rave enfocado en la música underground junto a Morten; la pareja acaba de lanzar su esperado sencillo Something To Hold On To. Actualmente se encuentra trabajando en nueva música para su alias underground Jack Back.

Su renombrada experiencia en shows en vivo se extendió este año al encabezar el escenario principal del Ultra Miami Festival en el mes de marzo, y con sus dos residencias en Ibiza: Hï Ibiza con Future Rave y Ushuaïa Ibiza con la legendaria fiesta F*** Me I’m Famous! También continúa este año con su propia residencia en el Encore Beach Club de Las Vegas y en muchos de los principales eventos y festivales por todo el mundo.



Manteniendo un nivel de calidad épico en sus shows en vivo por streaming durante la pandemia y el confinamiento, Guetta realizó su icónica serie United At Home: una cantidad de conciertos inolvidables desde el Museo del Louvre de París, el Burj Khalifa de Dubai, el Icon Brickell de Miami, y la terraza del Rockefeller Center, con los que recaudó 2 millones de dólares para donar a numerosas instituciones benéficas.

Mientras continúa dominando los charts de todo el mundo y realizando las mejores actuaciones de su carrera, además de expandir su visión creativa, explorar nuevos sonidos y evolucionar como artista, David Guetta demuestra siempre por qué es el artista de música electrónica más valorado de la actualidad.

Y ahora regresa para hacernos bailar y cantar a los gritos con sus mesclas. Encontrá acá más info sobre las entradas.