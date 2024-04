Mr Big, Biohazard y Sebastian Bach se presentan en Buenos Aires

En los próximos días se elevará la temperatura de los conciertos porteños con la visita de estos tres representantes del rock más potente y autores de unas baladas maravillosas.

Biohazard

Con su formación original, Evan Seinfeld, Billy Graziadei, Bobby Hambel y Danny Schuler, Biohazard vuelve a presentarse en nuestro país en una única función el domingo 28 de abril en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455, CABA). Minoría Activa será la banda invitada.

Se trata de una de las bandas más legendarias e influyentes de la escena hard-core mundial que se formó en 1988 en Brooklyn (Nueva York). A lo largo de su discrografía, el cuarteto expresó los problemas que enfrentaba la juventud urbana. Con esta formación grabaron sus primeros tres álbumes: Biohazard (1990), Urban Discipline (1992) y State Of The World Address (1994), creando una fórmula musical única y potente que combinaba heavy metal + hard-core punk con elementos de hip-hop + rap. Y este finde los tendremos entre nosotros para disfrutar de toda su potencia auditiva y de un grandioso show. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Mr Big

La legendaria banda de Los Angeles llegará el 1° de mayo a Buenos Aires como parte de The Big Finish Tour, presentando su álbum Lean Into It completo. La cita será en el Estadio Obras (Av. Del Libertador 7395, CABA), donde se presentarán los miembros fundadores Billy Sheehan, Paul Gilbert y Eric Martin, acompañados por Nick D’Virgilio en batería.. Además, como todos esperamos, harán sus más grandes hits como Wild World y To be Whit You.



Formados en 1988, inmediatamente comenzaron a consolidar su lugar en la historia de la música. Sheehan y Gilbert son reconocidos a nivel mundial, más allá de su trabajo con Mr. Big, por el virtuosismo y la técnica con la cual ejecutan sus instrumentos. Sheehan se sumó en 1985 a la banda solista del cantante David Lee Roth (luego de su paso por Van Halen) con quien grabó tres discos de estudio. Billy también formó parte de los super grupos “The Winnery Dogs” (junto a Mike Portnoy y Richie Kotzen) y “Sons Of Apollo” (Mike Portnoy, Derek Sherinian, Jeff Scott Soto y Rob “Bumblefoot” Thal). En 2021 comenzó su carrera solista y editó cuatro discos hasta la fecha. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sebastian Bach

Mr Big llega con un artista invitado, nada menos que Sebastian Bach, quien ha dejado su huella en la música, el teatro, el cine, la televisión y la cultura. Ha escrito y expresado algunos de los himnos más emblemáticos de la historia del rock, creando un catálogo destacado por éxitos generacionales como 18 and Life, I Remember You, Youth Gone Wild, Slave To The Grind, Wasted Time y Monkey Business, entre otros hits. Además fue “el primer cantante de heavy metal en Broadway” al encarnar roles destacados en Jekyll & Hyde: The Musical, The Rocky Horror Picture Show y Jesus Christ Superstar. También fue parte de docenas de series de televisión y películas, desde Hell’s Kitchen a un papel recurrente durante siete temporadas en Gilmore Girls.

Ahora presentará su nuevo álbum, Child Within The Man, que será editado el 10 de mayo. Sus 11 canciones está escritas por Bach. Devin Bronson en guitarra, Todd Kerns en bajo y Jeremy Coulson en batería, completan el elenco del disco que lo trae a nuestro país.