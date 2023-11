Roger Waters en Argentina: denunciado por discriminación, apología del delito e incitación a la violencia antes de su llegada

El músico inglés Roger Waters fue denunciado este jueves ante la Justicia argentina por discriminación e incitación a la violencia colectiva por manifestaciones supuestamente "antisemitas". Las presentaciones judiciales ocurren en la previa a los shows que el cofundador de Pink Floyd brindará en el estadio Monumental de River el 21 y 22 de noviembre y en el marco de la negativa de algunos hoteles de Buenos Aires y Montevideo de hospedarlo por sus declaraciones públicas respecto al conflicto entre Israel y Hamas.

La primera denuncia fue presentada por Sergio Zigelbaum y su padre Carlos Zigelbaum, sobreviviente de la Shoá. Ambos solicitaron ser querellantes en la causa por presunta discriminación, que quedó radicada ante la fiscal Andrea Scanga. En la denuncia se señala que Waters "es conocido por ser un recalcitrante antisemita” y que "existen registros de numerosas apariciones públicas” de Waters en las que ha manifestado “que el control mundial es ejercido por un grupo de judíos entre los que ataca particularmente al empresario norteamericano Sheldon Adelson y a embajadores estadounidenses en el Estado de Israel".

"Además de sus innumerables declaraciones públicas (donde con especial ahínco denosta a personas judías atribuyéndoles características prototípicas del ideario antisemita como ser "avaros", "banqueros" que controlan el mundo, etcétera), se ensaña con un odio alarmante contra el Estado de Israel (no criticando políticas del mismo sino comparándolo con la Alemania nazi)", plantearon en el escrito. Los denunciantes reclamaron "determinar si los referidos hechos y actos cometidos por el Sr. Roger Waters se subsumen en el delito tipificado en el Art. 3 de la Ley Nº 23.592 y/o en cualquier otra disposición del ordenamiento criminal de la República Argentina".

El reconocido artista británico rechazó este jueves ser antisemita y ratificó su condena a "lo que hace el gobierno israelí"

Dicha norma establece que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

Por otra parte, el artista británico también recibió una denuncia en Comodoro Py de parte del abogado Carlos Broitman, quien pidió que se lo investigue por los delitos de incitación a la violencia colectiva, apología del delito y violación a la ley de discriminación. "Su conducta, reprochable para la ley Argentina genera alarma y preocupación entre los cientos de miles de personas que profesamos la religión judía, como ciudadanos israelíes que se encuentran en nuestro país algunos provenientes con sus familias del Estado de Israel los cuales fueron evacuados por el ejército Israelí al ser atacados sus hogares por terroristas", indicó el abogado.

Roger Waters: "No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida"

En medio de la negativa de algunos hoteles de Buenos Aires y Montevideo de hospedarlo por sus declaraciones públicas respecto al conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, y del repudio de legisladores de Juntos por el Cambio por su próxima visita a la Argentina, Roger Waters rechazó este jueves ser antisemita y ratificó su condena a "lo que hace el gobierno israelí".

"Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo. Bueno, se terminó el tiempo: ¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo asesinato, están cometiendo genocidio, están oprimiendo a otro pueblo", dijo el exlíder de Pink Floyd en una entrevista al diario Página/12.

El ejécito de Israel tomó el puerto de Gaza y mostró las armas que Hamas guarda en los hospitales

Luego añadió: "Es una limpieza étnica que vienen ejecutando desde hace 75 años, desde el día uno de la Nakba. Han matado a cientos y cientos de personas, han cometido atrocidades, masacres que vienen sucediendo desde entonces. No más. Se terminó. ¿Pero encerrarme, mandarme a dormir al establo? ¡Es tan estúpido! Es una locura que la gente en Argentina acepte este sinsentido del Faena y el Four Seasons, y cómo se llamen los otros hoteles. Es absurdo. ¡Deberían pensar un poco más y comportarse como adultos!", lanzó.

Recientemente, Waters puso en duda que el ataque del grupo terrorista Hamas, ocurrido el 10 de octubre en territorio israelí, haya efectivamente ocurrido. "¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso", había señalado el músico.

ML / ED