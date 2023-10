Pink Floyd lanza un documental en el marco de los festejos por los 50 años de “The dark side of the moon”

El 14 de octubre Pink Floyd presenta el documental Eclipse que podrá verse a través de Youtube. La producción se enmarca en las celebraciones por el 50 aniversario del lanzamiento de The Dark side of the moon.

Eclipse es un filme de 30 minutos que registra la experiencia de ocho fans de Pink Floyd que volaron a Australia Occidental para escuchar The Dark Side of the Moon bajo un eclipse solar total.

El 20 de abril de 2023 la sombra de la luna rozó la punta de Australia Occidental y en esa oportunidad ocho fanáticos de Pink Floyd, autodenominados The Astronome Domine Eight, se congregaron en el Parque Marino de Ningaloo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en Exmouth. Allí, con la supervisión del consultor creativo de la banda y cofundador de Hipgnosis, Aubrey 'Po' Powell, escucharon The Dark Side of the Moon completo. La canción final del álbum, "Eclipse" (con las líneas finales “But the sun is eclipsed by the moon…”) fue programada para alinearse con el momento exacto del eclipse total.

El documental, creado por Powell y su equipo, el director Benny Trickett y el productor Fiz Oliver, sigue al Astronome Domine Eight escuchando con auriculares junto a una pirámide especialmente construida en una playa desierta. El video, muestra el viaje desde la solicitud hasta los emotivos testimonios posteriores de los fans. Además se incluye en el documental entrevistas a algunas de las miles de personas que realizaron el histórico viaje a Exmouth para vivir la experiencia.

Box set de lujo por los 50 años de The Dark Side of The Moon

En marzo de 1973 salía a la luz The Dark Side of The Moon, un álbum que marcó un antes y un después en la capacidad compositiva de la banda y que se convirtió en un clásico. Este año, al cumplirse 50 años, Pink Floyd lanzó un box set de lujo que incluyó dos CDs y dos vinilos. Los primeros vinieron con una versión remasterizada del disco, mientras que los otros llegaron con la versión en vivo del LP registrada en el Wembley Empire Pool en Londres en 1974.

En el box ser también se incluyó un DVD, un libro de 160 páginas con fotos, otro libro de 76 páginas con canciones, y por último unas réplicas de los singles en 7 pulgadas de "Money"/"Any Colour You Like" y "Us and Them"/"Time".

