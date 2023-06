Pink Floyd: El Lado Oscuro de la Luna cumple 50 años y The End lo celebra interpretándolo en vivo

Para celebrar los 50 años de el icónico disco de Pink Floyd The Dark Side of the Moon (El Lado Oscuro de la Luna), la banda tributo The End decidió interpretar este álbum en vivo el 29 de junio en el Luna Park (Madero 470, CABA), junto a otras canciones emblemáticas de la gran banda británica. Se trata de uno de los álbumes de rock más recordados y vigentes de la historia de la música y se convertirá en un show inmersivo, una experiencia musical y sensitiva donde la banda y el público compartirán este momento especial en el que los efectos sonoros atravesarán la audiencia, y se cruzarán con la música en vivo, laser y proyecciones.

El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y grabaciones anteriores: su temática incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental, este último inspirado por el deterioro de Syd Barrett, anterior líder de la banda. Compuesto por temas inolvidables como Money y The Great Gig on the Sky, no tenemos dudas de que al escucharlos en vivo el público se sentirá transportado y se emocionará. Justamente sobre los fans de la banda y el respeto para interpretar un clásico tan importante para la historia de la música moderna conversamos con Gorgui Moffatt, frontman de The End, agrupación que también integran Charly Kleppe (teclados y guitarra), Hernán Simó (piano y teclados), Matías Dietrich (guitarras), Alejandro Pérez Sarmenti (batería y percusión), Juan Folatti (bajo), Mariano Romano (guitarras), Martín López Carmelo (saxo) y Alejandra Peralta (coros), y esto es lo que anticipó::



No nos olvidemos de que The End realizó en 1991 su primera presentación en público, buscando transmitir el espíritu de Pink Floyd y ya llevan más de 20 años transmitiendo la música de Pink Floyd en vivo con hitos como haber realizado dos memorables conciertos en el Gran Rex junto a Durga McBroom, vocalista original de la agrupación inglesa. El éxito de los shows llegó rápidamente a oídos de Guy Pratt y Jon Carin, bajista y tecladista respectivamente originales. McBroom, Carin y Pratt, se unieron a The End para el espectáculo "Pink Floyd Connection". Casi 10.000 personas los vieron interpretar los clásicos en 2010, asociación que se volvería a repetir en otras ocasiones.

Y ahora podremos volver a disfrutarlos sobre un escenario, teniendo la rara oportunidad de escuchar en vivo y de manera fiel esa música tan querida, tan perfecta, tan determinante de una época y compartida hoy por varias generaciones. Encontrá acá más info sobre las entradas..