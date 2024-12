¡¡Norah Jones vuelve a la Argentina en 2025!!

Parece que fue hace poco que la tuvimos a Norah Jones cantando para el público argentino que tanto la ama desde que se comenzó a escuchar su primer hit, Come Away With Me. Pero ya pasaron seis años desde su última visita, y afortunadamente en 2025 la tendremos de regreso. el show se anunció para el 2 de junio en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), venue al que traerá Visions, su noveno álbum.

La adorable cantante, compositora, pianista y ganadora de nueve Premios Grammy traerá su nuevo álbum de estudio junto con un repaso por las canciones más icónicas de su repertorio, junto a una banda de músicos casi tan impresionantes como ella.

Con Come Away With Me, de 2002, llegó una nueva voz singular y creció hasta convertirse en un fenómeno global, arrasando en los Grammy del año siguiente, incluido el de “Álbum del Año”, “Grabación del Año”, “Canción del Año” y “Mejor Artista Revelación”. Desde entonces, Norah compartió canciones icónicas en todo el mundo, aclamados por la crítica y comercialmente exitosos: Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012),“Day Breaks (2016), Pick Me Up Off The Floor (2020), el álbum en vivo Til We Meet Again (2021) y el navideño I Dream Of Christmas (2021) , así como álbumes con sus bandas colectivas: The Little Willies, El Madmo y Puss N Boots con Sasha Dobson y Catherine Popper.

La compilación de 2010 …Featuring Norah Jones mostró su increíble versatilidad al recopilar sus colaboraciones con artistas tan diversos como Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast y Herbie Hancock.

En 2022 Jones lanzó su podcast Norah Jones “Is Playing Along”, que presenta conversaciones sinceras y colaboraciones musicales improvisadas con algunos de sus músicos favoritos. En marzo de 2024 editó su noveno álbum de estudio Visions, una colaboración con el productor y multi-instrumentista Leon Michels. El disco es un conjunto vibrante y alegre de 12 canciones, que es el yin y el yang de lo que fue “Pick Me Up Off The Floor”, el último álbum de Jones de nuevas canciones que se lanzó a principios de la pandemia en 2020 y que presagió muchas de las cosas oscuras y emociones de esa época.

"La razón por la que llamé al álbum así es porque muchas de las ideas surgieron en medio de la noche o en ese momento justo antes de dormir -dijo Jones- Hicimos la mayoría de las canciones de la misma manera: yo estaba al piano o a la guitarra y Leon tocaba la batería y nosotros simplemente tocábamos cosas. Me gusta la crudeza entre Leon y yo, la forma en que suena algo garagero pero también algo conmovedor, porque de ahí viene él, pero tampoco demasiado perfeccionado". Encontrá acá más info sobre las entradas.