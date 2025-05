Pupitres Vacíos: revisionismo histórico con detractores y personas a favor

Lo que llama la atención de Pupitres Vacíos, una impactante obra de realismo histórico es que está escrita, dirigida e interpretada por un elenco de jóvenes artistas que, sin haber vivido la dictadura, rescatan su memoria con una mirada potente y necesaria. Justamente toman La Noche de los Lápices como punto de partida para rever el tema desde el punto de vista de quien quiere entender lo que ha ocurrido y evitar que se olvide.

Con dramaturgia y dirección de Thomas Guzmán, y un elenco integrado por Jorge Pestille, Lourdes Prenafeta, Giuliano Amadio y Joaquín Prato, plantea la historia de Guille, un chico que enfrenta la desgarradora realidad de su propia desaparición. Desde los centros clandestinos de detención reconstruye con su mente la figura de El General, intentando comprender su lógica y humanidad. Desde una sensibilidad única, esta obra expone la crudeza de la dictadura argentina y el vacío dejado por una generación arrancada de sus pupitres, pero no de la memoria.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con 22 años, Guzmán (foto arriba) considera que "Pupitres vacíos no sólo recuerda el pasado, sino lo que éste dejó. Me preguntaba cómo podía volverse borroso el Nunca Más. Si esta obra es disruptiva, es porque hay algo que necesitaba ser interrumpido, una voz que necesitaba volver a escucharse y una patria que necesita recordar". Conversamos con él vía Zoom para conocer un poco más de sus motivaciones y la propuesta, y ésto es lo que reveló:

"No tengo mucho recuerdo de estudiarlo a fondo. Me marcó mucho al enterarme de las edades de los chicos, de 16 y 17 años, eran niños. Me pareció muy loco. Y ahí empecé a sentir que había algo, que se necesitaba contarlo desde otra manera, sobre todo una vez que ya estaban detenidos. Eran cosas muy fuertes y me generó una contradicción constante de si lo contaba o no tal como fue. Pero también hay público que está muy enojado porque nos estamos ocupando de esta temática. Nos escriben en Instagram diciendo que no la hagamos", reveló durante la entrevista. Las funciones de Pupitres vacíos son los jueves a las 21 en Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.