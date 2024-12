3 conciertos para ver en los próximos días (o en 2025)

Karina Corradini en la Argentina

La artista se presentará junto al Swing Summit Trío, interpretando clásicos del jazz & latin jazz el domingo 15 de diciembre a las 19.30 en Alma Jazz & Blues Club (Aristóbulo del Valle 185, Martínez, Buenos Aires).

Radicada desde hace más de 20 años en Los Ángeles, Karina se ha presentado en los mejores clubes del género de esa ciudad estadounidense junto a prestigiosos músicos de la escena internacional. Su nuevo álbum, que llevará por título Night Butterfly, The Light Seeker, será lanzado aproximadamente en el de mayo de 2025. Su primer single, estará disponible en formato de demo a modo de adelanto en forma exclusiva para la prensa argentina a fines de Noviembre. El mismo estará disponible en plataformas digitales en marzo del próximo año.

Por su parte el Swing Summit Trío es una reconocida agrupación del jazz local surgida hace más de 15 años, integrada por tres de los mejores músicos de jazz de la actualidad: Oscar Giunta en batería, Manuel Fraga en piano y Pablo Motta en contrabajo. En Alma Jazz habrá opción de cena-show. También el domingo 22 de diciembre a las 19, estarán en Bebop Club (Uriarte 1658, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Tango Chino Cuarteto



Presentarán su nuevo EP Argenta Music, el jueves 12 de diciembre a las 21 en Café Vinilo (Estados Unidos 2483, CABA). El cuarteto integrado por Edgardo "Chino" Rodríguez en guitarra, arreglos y composición; Fulvio Giraudo en piano, Marcos Ruffo en contrabajo y Serdar Geldymuradov en violín, presentarán en este concierto también algunas canciones de sus discos anteriores. Las canciones que componen el EP son Malgre tout, Cuatro robles, Verano sin puerto y Fedemon.

El dúo Tango Chino se formó a mediados del año 2004 con el pianista Fulvio Giraudo y el guitarrista y compositor Edgardo Rodríguez. Luego de un período relativamente largo de inactividad (debido a las numerosas giras internacionales de Fulvio) en 2006 retoman los ensayos y en 2007 graban su primer disco Tango Chino, con la participación del cantante de tangos Caracol. En 2013 el grupo se transformó en cuarteto con la incorporación de Adrián Speziale en contrabajo y Juan Raczkowski en violín (luego suplantado por Javier Weintraub). En 2024, con el nuevo violinista Serdar Geldymuradov el grupo registró y publicó en noviembre el EP Argenta Miusic con cuatro piezas nuevas de Rodríguez. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Kaleo

La banda oriunda de Islandia se presentará en Buenos Aires en el marco de su Payback Tour 2025, en un esperado regreso a nuestro país. Tocarán el 15 de abril de 2025 en C Complejo - Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Integrada por Jökull Júlíusson (guitarra, voz), David Antonsson (percusión, voz), Daniel Kristjansson (bajo) y Rubin Pollock (guitarra), la agrupación formada en 2012 se destaca por su particular estilo de música Indie Rock Alternativo, Folk y Blues Rock.

El repertorio que sonará en la noche del 15 de abril incluirá potentes temas como “All the Pretty Girls”, “Broken Bones”, “No Good” y “I Can't Go on Without You”, además de su infaltable “Way Down We Go”, tema que fue parte de la película Collateral Beauty, protagonizada por Will Smith, y de la banda de sonido de series como Grey’s Anatomy, Teen Wolf, The Vampire Diaries, entre otros. Con producción de Fenix Entertainment..

Kaleo navega hábilmente por los extremos de la vida a través de la música. Surgiendo de Reykjavík, se situaron en el primer plano de la conversación global con el disco de platino A/B en 2016. Mantuvieron este impulso con Surface Sounds (2021). Su música surgió en la cultura popular con docenas de sincronizaciones de cine y televisión, incluidas películas de Marvel como Logan y exitosos programas de televisión como Grey's Anatomy y Riverdale.