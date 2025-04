Con dos funciones agotadas, Kany García agregó un tercer show en Buenos Aires

Como cada vez que se anuncia una visita al país, se desató nuevamente el furor por Kany García en la Argentina. La artista puertorriqueña agotó dos Gran Rex de fechas 30 de abril y 1 de mayo, y sumó la del 2 de mayo, para la que quedan unas pocas entradas todavía. Llena de energía y alegría, cerró un 2024 extraordinario durante el que cumplió 21 fechas en su gira por los Estados Unidos, todas agotadas, un hito sin precedentes para una cantautora latina. “Terminar esta gira con un Kaseya Center lleno y ver el apoyo del público en cada ciudad es un sueño hecho realidad. Estoy profundamente agradecida por el amor, el cariño y por poder compartir mi música con tantas personas", expresó al finalizar el último concierto.

Además fue nominada al Grammy 2025 en la categoría “Mejor álbum de Pop Latino” con García, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes y reconocidas de la música latina. Continuando con el reconocimiento de su público Kany comenzó el 2025 con 5 nominaciones a Premio Lo Nuestro en las categorías “Artista Pop Femenina del Año”, “Mejor combinación femenina”, “Canción del año pop/balada”, “Álbum del año pop urbano” y “Canción del año tropical”.

Pero además nosotros hablamos con ella de cómo serán los shows aquí, de las temáticas de sus letras y hasta de la ropa que le gusta usar en escena. Esto es lo que contó la encantadora cantante:

Su voz relata las historias de mujeres a través de sus letras y nos dio éxitos icónicos como Hoy ya me voy, Alguien, Duele menos y Para siempre. "Estoy supercontenta de estar en la etapa final de esta gira, y cuando ya llevas un año y medio, todos los detalles están comprobados con la gente. Eso me hace ir a un Gran Rex en un nivel de relajada mayor. Y voy por gusto y ganas. Estoy contenta porque tengo un público que sé que me espera, un público que me respondió de una manera tan linda, más cuando sabemos que la Argentina siempre con el tema económico es complicado pero sacan plata de su bolsillo para ir a los conciertos. Hacer estos shows son un enorme privilegio para mí.

"Van a haber momentos que tienen que ver con canciones del repertorio que llevan muchos años conmigo y de este álbum García, que ha tenido un nivel de éxito tan lindo que prácticamente lo toco casi completo. Así que me da la oportunidad de ir al pasado. Si la gente tiene mucha expectativa por el show, yo también tengo mucha expectativa de lo que es Buenos Aires porque me tienen muy mal acostumbrad. Es un público que lo tiene todo, muy fascinante. Estoy segura de que lo van a disfrutar mucho", anticipó Kany. Cada vez falta menos para el reencuentro. Encontrá acá más info sobre las entradas.