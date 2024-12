Tarico y Rotemberg llevan su espectáculo de humor a Mar del Plata de la mano del otro Rottemberg

Tarico y Rotemberg desembarcan en Mar del Plata con su espectáculo de humor: Tarico on the Rotemberg - Sean de Termos y Mabeles, que llegará al Teatro Neptuno el 2 de enero de 2025, casi a un año de haber debuto en el Politeama porteño de la mano de Juan José Campanella. "Estamos muy felices de llevar este espectáculo para reírnos un poco de lo que nos pasa, de lo que nos pasó, para homenajear a las grandes figuras del humor -dijo Ariel Tarico durante la presentación de los elencos que irán a la costa- Es un honor para nosotros debutar en el teatro Neptuno". Y su coequiper resalto que recordarán allí "a todos los humoristas que nos han inspirado, desde el Negro Olmedo pasando por tantos otros. Estarán Carlos Menem, Alfonsín, Javier Milei y hasta Luis Ventura. Somos un elenco multitudinario. Vamos a estar jueves y viernes".

"No es el mismo show que debutó en el Politeama en enero de este año, el que estamos haciendo ahora o incluso en la gira -completa Ariel-. Fuimos metiendo cosas nuevas, sacando otras que por ahí no funcionaban. Todo el tiempo estamos agregando cosas. Lo que sucede es que Mar del Plata tiene un público muy observador y muy crítico también del teatro. Por eso queríamos llevar este show que habla de esas temporadas de antes, de los cómicos, de esa televisión que vimos nosotros, de la nostalgia. Incluso los jóvenes que vienen a vernos y no saben a quiénes nos referimos les decimos que googleen. Nos ha sorprendido que ha venido mucha familia a vernos, distintas generaciones. Y siempre está el tema de la actualidad como la vedette del espectáculo".

"Cada vez que vayan a vernos se van a encontrar con algo diferente -agrega David-. Le vamos a cambiar una buena parte para el verano, personajes nuevos. Hay gente que nos vio dos o tres veces durante el año y asegura que cada vez hacemos algo distinto. Es como la marca de nuestra dupla. Estamos acostumbrados a eso. A Juan Campanela no le quedó otra que dejarnos caminar solos, muy a su pesar. Siempre siempre aporta su mirada para algunas cosas y no nos avisa cuando nos va a ver y hace sus aportes".