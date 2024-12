Martín Savi trae su ecléctico repertorio a Buenos Aires

Este martes 17 de diciembre, el Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764, CABA) se vestirá de gala para recibir a Martín Savi In Concert, presentado como un viaje musical a las obras de oro populares. El talentoso y joven intérprete estará acompañado por una banda de músicos de primer para interpretar temas de todos los tiempos como: El Reloj, La Media Vuelta, Procuro Olvidarte, El Mundo, O Sole Mío, Caruso, She, Unchained Melody y Burning Love, entre otras.

Martín nació en Buenos Aires hace 20 años y desde niño mostró su amor por la música. Estudió en la Academia de Valeria Lynch y en el Coro de Niños del Teatro Colón. En 2016, en uno de los shows de despedida de Julio Iglesias en Buenos Aires, lo cautivó desde abajo del escenario y el artista español lo invitó a subir a cantar con él Caruso, lo que terminó marcando el brillo del joven sobre el escenario del Luna Park y la emoción de todos los presentes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, en 2019 logró el primer lugar en el Festival de San Remo Junior y su carrera incluye participaciones como telonero de grandes artistas como José Carreras, Il Divo y Jairo. Su talento ha llamado la atención de grandes productores americanos como Kenny Ortega, el creador de la saga High School Musical y del largometraje This Is It con Michael Jackson. A los 12 años fue invitado para cantar frente al Papa Francisco y, en uno de los ensayos, conoció a Diego Maradona y cantaron juntos Sólo le pido a Dios.



En el concierto de la semana próxima estará acompañado por Mauricio González (teclados), Claudio Jurado (bajo), Daniel Corrado (batería) y César Cirera (guitarra). La producción de este show corre por cuenta por Silvia Steichen. Una gran ocasión para disfrutar de su voz privilegiada. Encontrá acá más info sobre las entradas.