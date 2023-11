Roger Waters cuestionó el rol "sospechoso" de Israel en el ataque de Hamás: "No sabemos si alguna vez tendremos una historia real"

El músico Roger Waters, uno de los fundadores de la banda de rock Pink Floyd, volvió a generar polémica al hablar de la guerra en Medio Oriente y cuestionó la responsabilidad de Israel en el conflicto armado con Hamás. "No sabemos si fue una operación de falsa bandera o no (...) y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”, dijo.

En una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, sostuvo: “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”.

En ese sentido, consideró que fue “muy sospechoso” el accionar del ejército de Israel ese día y puso bajo la lupa algunos actos de violencia, incluyendo la decapitación de bebés respecto de las informaciones que citaban a soldados no identificados para informar que se habían encontrado “bebés decapitados” en algunas viviendas.

La DAIA y el “discurso antisemita” de Roger Waters: “Si lo hace en Argentina tiene que ser detenido”

Waters sugirió que la narrativa oficial podría tener fallos y agregó que "no sabemos si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real”.

“Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11″, planteó.

En otro tramo cuestióon además: "Tengo 80 años. Esto es lo más horrible que ha sucedido ante mis ojos. Y, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos y todos los estados vasallos de la comunidad europea simplemente están dando a los israelíes carta blanca para asesinar”.

El Centro Simon Wiesenthal advirtió sobre el "mensaje de odio antisemita" de Roger Waters

Consultado por el periodista respecto de si había evidencia de que Hamas hubiera cometido crímenes de guerra, Waters citó un artículo de The Grayzone, y dijo que “probablemente los primeros 400 (muertos) eran personal militar israelí”, por lo que “no fue un crimen de guerra”.

“¿Fue justificado que resistieran a la ocupación? Sí. Pero, como dijiste, es la Convención de Ginebra. Están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967. Es una obligación”, analizó.

Waters ya se había pronunciado públicamente sobre la guerra en Medio Oriente al pedir que se frene “el genocidio en Gaza”.

