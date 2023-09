La DAIA y el “discurso antisemita” de Roger Waters: “Si lo hace en Argentina tiene que ser detenido”

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, expresó su inquietud acerca de la llegada al país del cantante británico Roger Waters, quien tiene programadas presentaciones en el estadio de River los días 21 y 22 de noviembre próximo.

La preocupación surge a raíz de “los discursos de odio antisemitas” que, según el líder de la organización, promueve el cofundador de Pink Floyd. Estas ideas del músico británico se vieron en un concierto que el músico realizó en Berlín el 17 de mayo pasado.

Estas afirmaciones fueron expresadas durante un evento de "sensibilización sobre antisemitismo, comunicación y cultura", en el cual participaron periodistas y profesionales del ámbito judicial. El evento se llevó a cabo en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), ubicada en Avenida de Mayo 1401. El INADI respaldó la iniciativa de la DAIA.

“La Argentina es un país particular, especialmente distintivo. La matriz de convivencia que tiene no la tiene casi ningún país del mundo. El Inadi articula estas cuestiones junto con la DAIA y otras comunidades, para que nuestra convivencia no esté alterada por ningún factor, en este caso como Roger Waters, que es un propagador del discurso de odio”, dijo Knoblovits.

Durante el encuentro, el presidente de la DAIA afirmó que la Justicia va a estar presente y advirtió: “Si Roger Waters comete un delito en la Argentina, va a tener las consecuencias que correspondan”. Y especificó que en el caso de que suceda: “Tiene que ser detenido y sometido a proceso como cualquiera”.

Roger Waters vuelve el 21 y 22 de noviembre al estadio River Plate

Por su parte, la titular del Inadi, Greta Pena, afirmó que el organismo acompaña a la DAIA en esta preocupación “para poder concientizar y prevenir todas las formas de antisemitismo”. Y destacó: “Estamos atentos. Vamos a seguir acompañando hasta el recital”.

“Roger Waters fue un defensor de muchas causas de derechos humanos. Eso no lo exime de lo que hoy exponemos sobre la mesa”, distinguió la funcionaria. Sin embargo, Pena explicó que no abogan por la censura previa, sino que “como siempre, optan por el diálogo, la concientización y la información”.

Otras críticas que recibió Roger Waters

En una ocasión, se exhibieron imágenes del concierto que el artista realizó en el Mercedes-Benz Arena de Berlín en mayo pasado. En dicho evento, Waters fue objeto de acusaciones y críticas por parte de la comunidad judía debido a su elección de vestuario, que recordaba al estilo nazi. Usó un abrigo largo negro y portaba un brazalete rojo con dos martillos negros cruzados sobre un círculo blanco, un atuendo que ya había utilizado en otros espectáculos.

Los símbolos son los que aparecen en el vestuario de la película de 1982, The Wall, basada en el álbum de Pink Floyd que lleva el mismo nombre.

Asimismo, en el transcurso del espectáculo, el artista apuntó hacia la audiencia con una ametralladora de utilería, y se proyectaron en una pantalla los nombres de diversas personas fallecidas, incluyendo el de Ana Frank. Es importante destacar que en Alemania, la exhibición de símbolos, banderas y uniformes nazis se encuentra prohibida por ley. No obstante, existen excepciones que permiten su uso por motivos artísticos y educativos.

La esposa de David Gilmour acusó a Roger Waters de ser un "antisemita" y "misógino"

“Estamos investigando por sospecha de incitación al odio público, porque la ropa usada en el escenario podría usarse para glorificar o justificar el gobierno nazi, perturbando así la paz pública”, dijo, en su momento, el portavoz policial Martin Halweg. Y agregó: “La ropa se parece a la de un oficial de las SS”.

En una entrevista exclusiva con el diario brasileño O Globo, Roger Waters fue consultado sobre su presentación en Alemania: “Cualquiera que esté remotamente familiarizado con The Wall sabe que, en la narración, la estrella del rock Pink sufre un episodio psicótico y se imagina a sí mismo degenerado, en el papel de un tirano al estilo nazi”. Y agregó: “Una crítica satírica de las ideologías tiránicas. En ningún momento The Wall glorifica el nazismo ni promueve el antisemitismo”.

BR/fl