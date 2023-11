Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, expresó su furia ante los dichos en su contra y tras enfrentar cancelaciones de reservas de hoteles en Uruguay y Argentina, presuntamente orquestadas por lo que llamó "lobbistas proisraelíes". El músico tiene previsto presentarse en Buenos Aires el 21 y 22 de noviembre en River Plate, pero deberá venir al país los mismos días del show porque no consigue alojamiento.

Roger Waters, quien es conocido por su activismo político y mirada crítica que comparte a través de su música y contundentes mensajes, expresó en una entrevista con Página 12: "Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el ex presidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado".

La controversia se intensificó cuando Waters recibió un mail del hotel Sofitel de Montevideo, en el que Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, lo acusa de misoginia, xenofobia y antisemitismo, calificándolo de propagador del odio. Waters sostiene que estas acusaciones se basan en afirmaciones falsas y mentiras maliciosas.

El artista en relación a los intentos de difamación sostuvo: “Conozco esto bien, veo que este Roby Schindler me llama "misógino" como el menor de los crímenes que se supone que cometí. ¿Y sabe de dónde viene eso? De Polly Samson, la esposa de David Gilmour (guitarrista de Pink Floyd con quien Waters tiene una histórica disputa): ella es la única persona que alguna vez me acusó de ser misógino. Tomaron eso y lo pusieron en mi descripción general, como un nazi, y un odiador de judíos, sucias mentiras”.

Waters se encuentra actualmente en São Paulo, Brasil, donde expresó su gratitud por la cálida recepción y los exitosos conciertos que hizo, ambos con entradas agotadas. Asimismo dijo que en Montevideo orquestaron una campaña de prensa para evitar que la gente compre entradas para sus shows..

Waters cuenta que la última vez que estuvo en Montevideo, cinco años atrás, le dieron las llaves de la ciudad y lo elogiaron por defender los derechos humanos, pero que ahora “cambiaron la cerradura”. Criticó lo que percibe como influencia del lobby israelí, acusándolo de orquestar un boicot basado en acusaciones infundadas en su contra. “Lo hacen porque creo en los derechos humanos, y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino. Y voy a seguir haciéndolo porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo. Y tiene que detenerse”, expresó el músico.

Roger Waters insistió que “esto no empezó el 7 de octubre, esto empezó incluso mucho antes de 1948”.

“Ahora han llegado a este extremismo de su conducta colonial, y ahora cometen un genocidio a pesar de lo que están diciendo líderes de los Estados Unidos y de la comunidad europea, y el poder de voluntad del pueblo de Estados Unidos y los pueblos de Europa, y por supuesto el sur global, que respalda la causa palestina”, sostuvo el creador de The Wall.

Sobre las acusaciones de antisemitismo, el ex lider de Pink Floyd, expresó: “No he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo más fácil es señalarme como antisemita, porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Es una limpieza étnica que vienen ejecutando desde hace 75 años”.

En cuanto a la continuidad de sus shows aclara que “solo el tiempo lo dirá” aunque no deja de expresar su furia ante lo que llama "el lobby israelí" que intenta llevar la atención afuera de su gira llamada "This is not a Drill" y la música que viene haciendo desde hace 60 años.

Siguiendo esa línea, dice Waters: “Usarlo de una manera que busque sostener el régimen de Israel y el atroz tratamiento a los pueblos originarios, los palestinos, hace que deje de ponerse el foco en estos shows, que serán grandiosos, porque el público de Buenos Aires es fantástico, lo he experimentado antes, y amarán este show”.

Roger Waters estuvo obsesionado durante años por los fantasmas de las guerras mundiales. Su abuelo murió durante la Primera Guerra Mundial, y su padre falleció un 18 de febrero de 1944 en combate en Anzio, Italia, en la Segunda Guerra Mundial.

Pérdidas familiares traumáticas que se reflejaron, sobre todo, en los últimos discos de Pink Floyd en los que participó Roger, “The Wall” y “The Final Cut”. Quien, además, en sus conciertos en Buenos Aires del 12 se expresó claramente a favor de la soberanía argentina sobre las Malvinas, conjugando imágenes del escenario de la guerra en los temas "Get your filthy hands off my desert" y "The post war dream".

La Fiscalía Antidiscriminatoria de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación preliminar de oficio ante la nueva llegada de Roger Waters a la Argentina. La fiscal a cargo, Andrea Scanga, expresó su preocupación respecto a la supuesta postura del ex líder de Pink Floyd en contra de Israel.

La medida se basa en la posibilidad de que los eventos artísticos programados en el estadio de River Plate puedan constituir un delito, según lo establecido en el Artículo 3 de la ley 23.592, el cual prevé “prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".

La polémica se intensificó cuando la Legislatura porteña declaró a Roger Waters, como huésped de honor, una decisión que fue repudiada por el Centro Simón Wiesenthal, organización internacional dedicada a la lucha contra el antisemitismo.

La controversia se extiende incluso a la vestimenta del músico. Durante su show en Berlín, Alemania, el creador de The Wall personificó al personaje central con una vestimenta de estilo nazi y disparó una ametralladora de imitación, mientras aparecían en las pantallas nombres de víctimas reconocidas como Ana Frank, George Floyd, Sophie Scholl y Mahsa Amini. Esta performance generó críticas y cuestionamientos sobre posibles simbolismos asociados, más allá de que se trataba de parte de su concierto.

Además, la histórica postura de Waters en contra del Estado de Israel se vuelve especialmente delicada en un momento crucial, ya que el país se encuentra en pleno conflicto militar con el movimiento político Hamás en la Franja de Gaza.

El artista británico está en la cuenta regresiva para sus shows del 21 y 22 de noviembre en River, y los hoteles Faena y Alvear se negaron a alojarlos a él y a su comitiva.

El origen de este rechazo se debería a los dichos que sostuvo Waters en una entrevista con el abogado y periodista, Glenn Greenwald, donde dijo que los palestinos están absolutamente, legal y moralmente obligados a resistir la ocupación desde 1967 y se negó a definir como “crímenes de guerra” a los ataques que realizó Hamás.

Esto llevó a que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) señalara al músico como "propagador de discursos de odio". Y que incluso debería ser "detenido" y "sometido a un proceso como cualquiera" si cometiera algún delito en la Argentina.

En esa entrevista, Waters declaró: “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando sucedieron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”.

Luego se explayó en su postura diciendo: “Lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros”.

