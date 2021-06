Roger Waters insultó a Mark Zuckerberg y generó polémica en las redes

De forma inesperada, Roger Waters, ex líder de Pink Floyd, atacó e insultó públicamente a Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook le ofreció dinero al músico para que Another Brick In The Wall estuviera en una película para promover Instagram y Waters no lo tomó de buena manera.

El hecho ocurrió en un foro para que Julian Assange, fundador de Wikileaks, recupere su libertad. “Zuckerberg es una de esas personas que quieren tomar el control de todo”, indicó Waters mientras el público se reía y aplaudía. Y agregó: “Es uno de los idiotas más poderosos del mundo”.

En ese contexto, el ex líder de Pink Floyd contó que Mark Zuckerberg le ofreció una gran suma de dinero para que realice una versión de Another Brick In The Wall. El objetivo del CEO de Facebook era que apareciera en una películas sobre Instagram.

“Bueno, vete a la mierda. Jamás sería parte de algo así y solo lo menciono porque me lo enviaron recientemente y es un ejemplo de los movimientos nefastos que realizan”, contestó Waters a la oferta.

Luego del insulto, Roger Waters aseguró que personas como Zuckerberg son las que impiden que las historias como la de Assange lleguen a conocerse. “Pero piensas, ¿cómo lo hizo este pequeño capullo que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un cuatro de cinco. Es fea. ¿Le daremos un uno?'. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder?”, se preguntó el compositor.

Roger Waters respaldó a Evo Morales: "Hiciste un trabajo maravilloso, espero que tu exilio sea corto"

Para Waters, el espíritu de esa canción y lo que busca transmitir aún es importante en la actualidad. “Y él la quiere usar para que Facebook e Instagram sean más grandes de lo que ya son y así poder continuar censurando a personas como nosotros. Eso no puede seguir ocurriendo”, aseguró el creador de Another Brick In The Wall.

El video del foro se viralizó a través de las redes sociales pero hasta el momento Mark Zuckerberg no opinó al respecto. Mientras tanto, las críticas de Roger Waters circulan por Internet y miles de personas se sumaron a la críticas al fundador de Facebook aunque también están los que atacan al músico por sus dichos.

aj / ds