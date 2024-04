Daniel Sancho contó cómo hizo para esconder el cuerpo de su amante, Edwin Arrieta: “Lo corté en 20 trozos”

El impactante caso que involucra al cocinero e influencer español Daniel Sancho, acusado de asesinar y desmembrar a su amante, el médico colombiano Edwin Arrieta, volvió a captar la atención pública con el inicio del juicio. Recientemente, el joven de 29 años, acusado del crimen, admitió haber desmembrado a la víctima para poder esconder el cuerpo.

El proceso legal se está llevando a cabo en los tribunales de la isla de Koh Samui, Tailandia. Durante el mismo, el acusado reconoció haber acabado con la vida de su pareja en medio de una discusión y proporcionó detalles adicionales sobre el crimen.

La brutalidad del asesinato y la forma en que el hijo del actor español Rodolfo Sancho se deshizo del cuerpo de Arrieta generó gran consternación. El cadáver de Arrieta fue hallado desmembrado dejando una parte en una heladera de la habitación en donde Daniel Sancho se hospedaba.

Durante el juicio, el acusado relató que el cimen, ocurrido en agosto del año pasado, tuvo lugar durante una acalorada disputa en la que el médico recibió tres golpes en la cabeza contra una pileta en la habitación del bungalow que compartían. El joven afirmó que la herida de arma blanca en el rostro del médico fue infligida después de su fallecimiento. “El cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enojé y se lo clavé en la cara”, afirmó el joven, según un documento al que accedió el sitio 20 Minutos.

Además, no pudo precisar con exactitud la cantidad de fragmentos en los que dividió el cuerpo: “No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas ocho o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una”, subrayó. “En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme”, afirmó en pleno juicio.

Este miércoles, durante la sesión, el abogado Juango Ospina, representante legal de la familia de la víctima y cercano amigo de Ínigo Onieva, esposo de Tamara Falcó, habló en representación de los parientes de Edwin Arrieta. "Hoy acudimos como testigos de la familia para explicar la situación económica en la que se encuentra a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia" señaló el letrado, que también aportó la documentación con la que justifica la cantidad que la familia pide como indemnización, 760.000 euros.

Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, fue detenido después de haber admitido el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El joven de 29 años está bajo custodia en la prisión de Koh Samui y según su abogado, Khun Anan, se muestra "tranquilo".

“Creo que está relajado. Él sabe lo que hizo, le he explicado el proceso (...) Quiere planear cómo vivir aquí dentro”, mencionó Anan, abogado del joven, a un grupo de periodistas reunidos en las inmediaciones de la prisión.

El letrado contó que vio a Sancho "calmado" y mencionó que había "muchos extranjeros" en la prisión, lo que le permitiría "encontrar a alguien con quien hablar".

Qué sucedió con Daniel Sancho

Sancho, de 29 años, admitió ser culpable de los cargos de asesinato premeditado y ocultamiento de pruebas, presentados el lunes por un juez del tribunal provincial de Koh Samui. En la comisaría de Koh Phangan, el sábado pasado, Sancho ya había confesado haber cometido el asesinato y el desmembramiento del cuerpo de su amante.

Edwin Arrieta, un cirujano plástico de 44 años originario de la ciudad colombiana de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte), llegó a Koh Phangan el 2 de agosto. Allí se encontró con Sancho, a quien conocía desde hacía un tiempo y quien fue a recibirlo a su llegada.

La noche del 3 de agosto, 24 horas después, fue el mismo Daniel Sancho quien reportó la desaparición del colombiano. En ese momento, el joven comenzó a ser interrogado como sospechoso y finalmente fue detenido por el presunto asesinato de Arrieta, que terminó confesando.

