Detenido en Tailandia, Daniel Sancho recibió una nueva acusación de violencia: "Es agresivo, prepotente y racista"

Un joven español aseguró haber sido agredido a golpes hace seis años por el chef e influencer español Daniel Sancho, que se encuentra detenido en la prisión de Koh Samui (Tailandia) por el supuesto asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Se trata de Richard William Medina, a quien el hijo del actor español Rodolfo Sancho habría agredido en 2017 y que ahora reveló en un programa de la televisión española cómo se comportó el presunto asesino de Edwin Arrieta con él y su amigo.

Según el relato de Medina, todo sucedió en una madrugada de septiembre de 2017, cuando se encontraron con Daniel en una discoteca de Chamartín, al norte de Madrid.

Richard William describe a Daniel como una persona irascible, agresiva y racista. Afirma que, en primer lugar, Daniel agredió a su amigo, rompiéndole los dientes con un vaso y golpeándolo repetidamente.

La reacción de la familia de Daniel Sancho a la petición de pena de muerte por parte de la policía tailandesa

"Nos estuvo insultando, increpando. Le dio un puñetazo a mi amigo con un vaso y le dio en la boca. Le rompió los dientes. Daniel Sancho se le tiró encima y continuo dándole golpes y dándole patadas. Intenté separarles y me propinó un puñetazo en la nariz y me la rompió. Yo caí al suelo y siguió dándome patadas. De hecho, me rompió el metacarpiano de la mano. Luego apareció la policía y el Samur", relató.

Cuando Richard William se acercó para separarlos, Daniel le habría golpeado, rompiéndole la nariz. También le propinó patadas en el suelo y le rompió el metacarpiano.

Él y su amigo denunciaron la agresión y se enfrentaron a Daniel en los tribunales tres años después de los hechos. El chef fue acusado de lesiones graves con un agravante menor por usar un vaso de cristal. Según la víctima, la actitud de Daniel en el juicio fue todo menos amigable.

"Muy prepotente, diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así. Nosotros teníamos las lesiones y una sentencia en la que salimos beneficiados. Él quedó como culpable y nos pagó alrededor de 14,000 euros", reveló Richard William.

En referencia a la noche de la agresión, Richard William señaló que cree que Daniel estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

"Para ser tan temprano, él ya iba muy borracho. Se le notaba muy agresivo. También estaba su exnovia que me estuvo increpando. Personalmente me llamó 'negro de mierda', que me fuera a mi país, que me fuera de allí. Soy una persona de color, así que si me llamó 'negro de mierda', algo de racismo tiene en su conciencia", aseguró.

La policía tailandesa concluyó su investigación sobre el crimen, en el que el único acusado es el hijo del actor español Rodolfo Sancho.

El informe de la investigación está ahora en manos de la Fiscalía, que elaborará su propio informe antes del 27 de octubre para presentarlo ante el Tribunal de Samui. A partir de esa fecha, el juez fijará la fecha del juicio en el que el cocinero español podría enfrentarse a la pena de muerte por la acusación de asesinato premeditado.