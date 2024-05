En la Feria del Libro 2024, Juan Luis González presentó ‘El loco’

Con la sala Julio Cortázar colmada, el periodista Juan Luis González presentó El Loco, el libro que sirve para saber quién es el Javier Milei que no se conoce. La llegada a la presidencia de este particular personaje ubicó al mencionado libro en el podio de los más vendidos, y este mes saldrá en España, donde las características personales de Milei llaman tanto la atención como su devenir como gestor de una nación.

Para la presentación de El Loco, González convocó a dos personas que conocen mucho a Milei. Por un lado, Carlos Maslatón, el economista que formó parte de la mesa chica del hoy presidente cuando este era apenas un protoproyecto de político. Por otro, Victoria De Masi, periodista de DiarioAr y colaboradora en Industria Nacional –en el canal Gelatina–, quien vio en los jóvenes libertarios un objeto de estudio y análisis cuando estos no existían para la prensa. Con ellos, estuvieron en el panel Jorge Fontevecchia –cofundador de Perfil y CEO de Perfil Network– y Ernesto Tenembaum, quien está escribiendo un libro sobre Milei.

Juan Luis González en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El autor y su obra.

Presente. Cuando González comenzó a publicar notas en Noticias sobre Milei, el libro no se había editado, y él tenía relación directa con el político. Eso terminó cuando publicó que Milei había plagiado un libro. A pesar de que el Presidente no habla con periodistas que no apoyan su gestión o que lo critican, González insiste en entrevistarlo. Algo difícil en el presente contexto: el último informe de Reporteros Sin Fronteras alertó sobre los ataques del Presidente a periodistas y el cierre de Télam como los hechos que hicieron que Argentina retrocediera 26 puestos en el ranking mundial.